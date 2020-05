Prohlídkové skupiny s průvodce budou maximálně patnáctičlenné. Ozvučovací technika jim má pomoci k tomu, aby výklad lépe slyšely. „Návštěvníkům budeme více doporučovat samostatnou prohlídku areálu s využitím audioprůvodců, rodinám s dětmi dětské průvodce nebo prvky rodinné hry Za hradbami města Morava,“ přiblížil vedoucí.

Novinkou jubilejní návštěvní sezony je provoz také v pondělí od 10.00 do 14.30. Památník bude v ostatní pracovní dny otevřený od 9.00 do 16.30 a o víkendech a svátcích od 9.00 do 17.30. „Součástí vstupenky na prohlídku s průvodcem je také možnost výstupu na třicet metrů vysokou vyhlídkovou věž,“ uvedl Synek.

Hosté se mohou projít i lužními lesy k novému mostu přes řeku Moravu. „Po otevření hranic se Slovenskem pak za řekou až k 2,5 kilometru vzdálené kapli svaté Markéty Antiochijské v polích u Kopčan,“ připomněl vedoucí.

Národní kulturní památku Slovanské hradiště v minulém roce navštívilo pětašedesát tisíc hostů. Současný nouzový stav neumožňuje ale uspořádání školních poznávacích programů, ani další duchovní a kulturní akce. Všechny plánované doprovodné akce šedesáté návštěvní sezony jsou zatím do konce června zrušené.