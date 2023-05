Náborové příspěvky učitelům Jižní Morava nenabízí, vyučující chybí ve Strážnici

autor externí

/TÉMA DENÍKU/ Už od druhého stupně základní školy věděla Kateřina Juračková, že chce jednou učit. Po dokončení magisterského studia by se třiadvacetiletá žena z Brna ráda věnovala výuce českého jazyka a základů společenských věd. Náborový příspěvek by podle ní mohl být velkou motivací pro studenty se do výuky zapojit hned po ukončení studia, má však jisté obavy. „Kvůli vysokému příspěvku do startu může jít učit i někdo, kdo se tomuto řemeslu nechce věnovat a nebude ho to bavit. To se samozřejmě odrazí i na výuce,” zdůraznila studentka, která se pro učení rozhodla i díky skvělé třídní učitele na základní škole.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Kvůli nouzi o učitele se zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje rozhodli podpořit nově příchozí posily učitelských sborů. Nabízí jim náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun, který však bude znamenat tří nebo pětileté usídlení učitele ve vybrané škole. Kromě zaplnění volných pozic chtějí kraje na severu Čech také zvýšit kvalitu vzdělání a motivovat čerstvé absolventy. K učení se Juračková může dostat už za rok. Při výběru školy pro ni bude rozhodující především lokalita. „Chtěla bych učit v Brně nebo blízkém okolí. Důležité pro mě bude i zaměření školy. Ráda bych zkusila oslovit i školy, na kterých jsem vykonávala praxi, kde se mi líbilo a kde byl příjemný kolektiv,” řekla budoucí učitelka. Pekařka roku junior je z Brna. Ráda si s pečivem hraju, prozrazuje Adéla Šimková Chybějící učitelé jsou problémem celorepublikovým, podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jiřího Nantla je však dostupnost učitelů na jižní Moravě lepší než v řadě jiných krajů. „Patrně za to může poměrně silná přítomnost vysokých škol s obory připravujícími budoucí učitele,” uvedl. Dodal, že chybí především matematikáři, informatici nebo fyzikáři, a to hlavně na venkově. Odborní učitelé i matikář S nedostatkem učitelů se však potýkají i školy v centru Brna. Patří mezi ně i Střední škola polytechnická Brno v Jílové ulici. „Už delší dobu, několik let, hledáme odborné učitele, tedy stavaře, vyučující pro instalatéry a podobně. Ti se nám hledají velmi těžko,” nastínila situaci zástupkyně ředitele Zuzana Machalová. Kromě vyučujících odborných předmětů se teď škola shání po novém učiteli anglického jazyka, ekonomiky a tělesné výchovy. Jako většina škol v Jihomoravském kraji kandidátům žádné náborové benefity střední škola nenabízí. „Jsme veřejná škola zřizovaná Jihomoravským krajem, hospodaříme s veřejnými prostředky a žádné benefity nenabízíme. Nabídnout můžeme slušné zacházení, dodržování pravidel a právních předpisů, jinak to máme stejně jako všechny školy,” konstatovala Machalová. Angičtinář, matematikář a vyučující biologie chybí i na Pukryňově gymnáziu ve Strážnici. „S problémem nedostatku učitelů se naštěstí nepotýkáme dlouhodobě, jde spíš o nárazové akce, kdy například odchází učitelé do důchodu nebo na mateřskou dovolenou,” popsala ředitelka Martina Vavříková. Odchod do důchodu si však někteří kantoři oddalují. V roce 2019 byl průměrný věk učitele v České republice víc než sedmačtyřicet let. Například nedostatkoví fyzikáři měli tehdy v průměru let jednapadesát. Pomoc po tornádu. Unikátní učebnu otevřeli v Hodoníně. Je první v republice Náborový příspěvek pro učitele Jihomoravský kraj podle Nantla zatím nezvažuje. „Osobně pochybuji o efektivitě této motivace při poměru cena ku výkonu,” uvedl Nantl. Pro začínající učitele je dle něj zásadním motivačním faktorem především kvalita prostředí ve školách. „Zejména jde o vztahy v pedagogického sboru, dostupnost profesní podpory a kvalitního vedení ze strany ředitelů,” komentoval náměstek. Právě na tato témata se Jihomoravský kraj nyní soustřeďuje. Kromě náborových příspěvků učitele k profesi může nalákat i plat ve výši sto třicet procent průměrné mzdy. „Náborový příspěvek může být dobrou motivací pro učitele. Změna by ale byla potřebná úplně někde jinde, než u peněz,” poznamenal Michal Dobeš. Se zvýšení platu vyučujícím problém nemá, obává se však, kde se peníze na příspěvky vezmou. LUCIE BURIANOVÁ

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu