I když jen na odloučeném pracovišti v Kyjově, naproti nemocnice. Pro penzisty, kteří se neobejdou bez pomoci, bude připravených dvacet lůžek. „Finišujeme. Potřebujeme tam rozšířit vstup a dovybavit protipožárními dveřmi. Nedostatek místností vyřešíme novou buňkou pro sklad a kancelář. Věřím, že se nám všechno potřebné podaří do konce roku předložit registrátorkám tak, aby nám nezanikla služba a mohli jsme pokračovat dál,“ sdělil v úterý ředitel hodonínského S-centra Václav Polách.

Ostatní klienti z Hodonína zatím zůstanou v jiných zařízeních na jižní Moravě, například v Břeclavi, Hodoníně či Kyjově. „Chceme kapacitu navýšit, aby byla plnohodnotná. S tím se pojí, že chceme více podpořit terénní pečovatelské služby,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová.

Na obnovu S-centra bude chybět zhruba dvě stě milionů, říká ředitel Polách

S kolegy z rady ji čeká jednání o budoucí podobě samotného S-centra. Potvrdil to krajský radní pro investice a majetek Vladimír Šmerda. „Vypadá to, že bychom měli stavět novou budovu, která by lépe vyhovovala stávajícím požadavkům pro ty, kteří ji potřebují. Stávající budova, která je polorozbořená, nevyhovuje dnešní požadavkům sociálky,“ uvedl v úterý radní.

Dodal, že kraj má i vytipované některé vhodné pozemky v Hodoníně a blízkém okolí pro nový objekt S-centra pro sto až 130 klientů. Zatím krajské plány směřují spíše do obce za hranicemi katastru okresního města. „Musíme se rozhodnout. Pak začít co nejdříve projektovat,“ upozornil Šmerda.

Peníze na obnovu S-centra



vyplacené pojistné plnění: 72,2 milionu korun



krajská sbírka se přímým určením: 2 miliony korun



dary přímo S-centru: 1,5 milionu korun



na první následky tornáda z ministerstva financí: 4,2 milionu korun



dotace z ministerstva práce: 26,4 milionu korun

Podle radního pro majetek kraj může stávající budovu S-centra prodat nebo by ji převezme město Hodonín. Budova je podle něj velice pěkná a připomíná hotel v egyptském letovisku Hurgádě.

„Budova by se dala využít třeba pro krásné startovací byty nebo pro jako DPS pro schopné seniory, ale pro naše klienty s vyšším postižením vhodná není. Nevyužijí třeba velké atrium, které se přitom musí vytápět,“ uvedl radní. Podle něj by ale byla škoda objekt zbořit.

Bývalý náměstek hejtmana pro sociální věci a nynější opoziční zastupitel Marek Šlapal by ale volil jiný postup.

„Dům už dnes nesplňuje všechny parametry ideálního domova pro seniory. Na druhou stranu ale neznáme efektivnější řešení, než jeho okamžitou rekonstrukci a návrat pobytových služeb do tohoto domu. Zcela jistě to vyjde nejlevněji, nejrychleji a zajistí to dostatek míst v pobytových službách i návrat pracovních míst,“ uvedl Šlapal.

Po podobném řešení volá také bývalá přednostka hodonínského okresního úřadu a nyní již penzistka Danuše Křiváková, která stála u zrodu S-centra před jednadvaceti lety. Právě kvůli tomuto zařízení a potornádovém postupu v posledních týdnech už dvakrát psala na krajský úřad žádost o poskytnutí informací. „Jak bude Jihomoravský kraj řešit situaci seniorů z Hodonínska a okolí, kde je již dnes situace nejhorší v kraji,“ ptala se Křiváková.