Naděje pro nemohoucí: S-centrum částečně otevřou v Kyjově

Velikost S-centra



* Stávající v Hodoníně:

- celková výměra pozemků: 23 173 m2

- zastavěná plocha činí 2 191 m2



* Rohatec: výměra pozemku: 6 879 m2

Sám je přesvědčený, že se na parcelu v ulici Nové řádky nové zařízení o požadované kapacitě vejde. Studie s nástřelem investičních nákladů na výstavbu domova má být podkladem pro rozhodnutí o koupi obecního pozemku a k dalšímu postupu. Tedy zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního a výběr firmy, která domov postaví. Možné je podle radního také zrychlení formou metodou Design & Build, kdy už příprava projektové dokumentace je na bedrech vítězné stavební firmy. „Spěcháme, je to priorita. Chtěli bychom, aby se začalo stavět co nejdřív,“ uvedl Šmerda s tím, že by stavební práce chtěli zahájit v první půli příštího roku.

Jak řekl starosta tříapůltisícové obce Jarmil Adamec, Rohatec reagoval na výzvu kraje pro Hodonín a okolní na vhodné parcely, kdyby bylo nutné situaci řešit zařízením na jiném místě. „Na tuto problematiku jsme mysleli v územním plánu, který máme od roku 2018. Máme poměrně velkou obecní parcelu, která je územním plánem blokovaná pro výstavu takovéhoto zařízení. Dali jsme proto návrh, že pokud by byl zájem, tak jsme ochotní s krajem jednat za tímto účelem o odprodeji této parcely. To jsme udělali,“ přiblížil rohatecký starosta.

Připomněl, že o tamní pozemek měli místní velký zájem pro výstavbu rodinných domků, ale obec území zablokovalo pro bydlení a péči o starší obyvatele. „Žije u nás více než dvacet lidí, kteří mají devadesát a víc let,“ podotkl.

Současnou budovu chtějí prodat

Na to upozornila při nedávné anketě Deníku v Rohatci i Helena Chabičová. „Chybí tady nějaký pečovatelský dům. Byl by zapotřebí, protože starých a nemohoucích lidí přibývá,“ řekla žena.

Naopak současné S-centrum podle zástupců kraje nevyhovuje dnešním požadavkům na péči pro klienty se třetím a čtvrtým stupněm závislosti na pomoci druhého a také vysokými náklady na vytápění krytého atria. Proto se stávající budovu v Hodoníně pokusí prodat. V závěru tohoto týdne je na programu předběžná informativní prohlídka objektu pro investory a specialisty na trhu s realitami. „Pokusíme se stávající budovu prodat. Dovedu si tam představit startovací byty, které města obecně potřebují, nebo dům s pečovatelskou službou,“ uvedl krajský radní.

Podle jednatele realitní kanceláře působící i v Hodoníně Roberta Schmidta má nemovitost pro případného kupce dobrý potenciál. „Je to rozumná investice. Na trhu je stále nadbytek peněz, lidi nevědí, kam je uložit. O takto velký pozemek bude v Hodoníně zájem, protože jinak tady takové nejsou a nebudou,“ řekl Schmidt. Předpokládá, že zájemce nemovitost koupí a vzhledem k současným cenám a nedostatku materiálu, bude pak připravovat projekt, do jehož provedení se poté pustí například za dva až tři roky.