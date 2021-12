Podobné je to i v sousední Moravské Nové Vsi. I tam se vánoční výzdoba týká spíše nepoškozené části městyse. „Veřejné osvětlení kompletně měníme. Ozdobili jsme jenom vánoční stromek, který je nám nakonec také na pendrek,“ konstatoval starosta Marek Košut. Kvůli covidu jsou totiž zrušené pravidelné akce, které se konaly kolem Vánoc. Jde o jarmark či žehnání vína.

K životu jako před tornádem se pomalu vrací Petr Marada z Mikulčic na Hodonínsku. Živel mu vzal pět střech, od konce června se však u něj situace výrazně změnila. „Na domě už máme sundané lešení, dokonce máme i fasádu. Vinařství i stodola jsou opravené. Jediné, co jsem nespravoval, je sklep. Na to už není energie,“ řekl.

Krajánci poslali peníze na obnovu poničené chalupy v Mikulčících

Sklep pouze zajistili a rekonstrukce se dočká až v příštím roce. Nyní Maradu zřejmě čeká hádka s pojišťovnou. „Budeme podle faktur dokazovat, že opravy stály podstatně více, než nám poslali,“ zmínil Marada.

V Hruškách přibližně šedesát domů stroje srovnaly se zemí, ale podle místostarosty Babisze asi dvě třetiny majitelů už začaly s výstavbou. „Mají minimálně základovou desku. Někde už jsem viděl, že pracovníci dělají i vnitřní omítky a malby. Na Zahájce je jeden dům už téměř dostavěný, což je za půl roku nadlidský výkon,“ sdělil.

Tornádo na jihu Moravy:



Moravskou Novou Vsí, Hruškami, Mikulčicemi, Lužicemi a Hodonínem se prohnalo ve čtvrtek 24. června. Na Štědrý den uplyne půl roku od řádění živlu.



Vyžádal si šest obětí, nechal za sebou zcela zničené domy.



Poškozené zůstaly i kostely v Moravské Nové Vsi a Hruškách.

Právě s opravami i se stavbou nových domů mají pomoci peníze ze státního dotačního programu Živel. Do pondělí u něj pracovníci Státního fondu podpory investic přijali 941 žádostí. U 625 zatím uzavřeli smlouvy o dotaci. „Ti, co potřebovali urgentně začít stavět, si žádost podali. Smlouvu mají uzavřenou. Ti, kteří ještě váhají, protože hodně zdražil stavební materiál, zvažují, jestli začnou stavět, nebo kupovat byt. Mají u nás podanou žádost, musí se rozhodnout do roka. Někteří ani žádost nepodali,“ uvedla mluvčí fondu Karolína Smetanová.

Skoro opravené už jsou také budovy hrušecké mateřské a základní školy. U první budovy jsou ještě v plánu dodělávky v lednu, druhá má novou střechu. „Fasádu budeme dělat v příštím roce, úpravy vnitřků o prázdninách,“ zmínil Babisz. Část menších dětí z obce stále jezdí do Lanžhota, školáci do Tvrdonic. Do svého prostředí se zřejmě vrátí v únoru.

Novou střechu dostala také tělocvična a kostel. Zbývá už pouze doprojektovat věž, kde byly zvony.

S nadsázkou jako vzorník ve stavebninách vypadají podle starosty Moravské Nové Vsi Košuta nové střechy na tamních opravených domech. „Veřejná prostranství prozatím neupravujeme, nemá to smysl,“ pokrčil rameny. Do země je totiž ještě potřeba uložit kabely. Místa tak budou rozkopaná.

Jednou z tornádem zasažených budov byl tamní úřad. „Máme okna a teplo. Protože ale máme historický krov, čekáme až na jaro, kdy budeme dávat střechu. Chceme radnici i trochu předělat. Využili jsme situace a některé objekty rekonstruujeme i generálně,“ přiblížil Košut.