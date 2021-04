Nedávné uzavření jednotlivých okresů inspirovalo Pavla Novotného z Čejkovic k zajímavé pouti na kole. Minulý víkend se mu tak podařilo objet hodonínský okres s jedním přespáním. Urazil 216 kilometrů.

Cesta Pavla Novotného na kole po hranicích hodonínského okresu. | Foto: Pavel Novotný

„Určitě tuto cestu doporučuji. Nemusí to být jen kolem okresu, ale může to být křížem krážem, skrz na skrz. Když to člověk moc neplánuje, tak je pak mile překvapen, jak pěkné to tu máme, případně objeví zajímavé místa,“ říká cestovatel.