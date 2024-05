V současné době už tvář velkomoravského vládce vystoupila z kamene. Díky umu a píli Svatopluka Formana , který je nejen sochařem, ale také řezbářem a betlémářem. Rodak z Vlkoše, který žije ve Bzenci, vdechuje život do zhruba dvou a půl tuny pískovce. Mojmírovi ozbrojenému mečem dodává sílu i mohutná více než dvoumetrová postava. Výraz knížete pak poněkud skrývá plnovous.

I když se Mojmírův portrét objevil například na pamětní minci či bankovce, pískovcová socha v nadživotní velikosti je výjimečným počinem. „Další socha do sestavy velkomoravských vládců je Mojmír, coby zakladatel dynastie. Ohledně jeho podoby ale nebylo příliš z čeho čerpat. Jeho vizáž tak vychází od autora a z návrhu, který je spolkově dohodnutý,“ popsal novinku člen Cyrilo-Metodějského spolku Náklo, Emil Kazík.

„Co jsem viděl dřívější ztvárnění Mojmírovy podoby, tak byl fousatý. To je ale k jeho tváři všechno. Přitom obličej je vždycky nejtěžší, a také se na něm pozná, jak to člověk umí udělat,“ řekl mezi údery kladivem do dláta zručný výtvarník.

Ten má navíc zkušenosti ze slavnou érou Moravy. Už více než pět let se mohou návštěvníci Beskyd setkat mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím se sochou jmenovce, knížete Svatopluka, kterého bzenecký řezbář vytvořil z dubu. Tentokrát ale pracuje na vládnoucím předchůdci, a to v areálu ratíškovického Orla, jehož je už devatenáct let členem.

Náklo na začátku května, před dokončením a instalací sochy knížete Mojmíra I.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Je pro nás cenné také to, že byť jsou poslední dvě sochy z dovezeného pískovce, tak vznikají z rukou místních moravských řemeslníků,“ podotkl Emil Kazík.

Mojmír I. se rodí ze stejného pískovcového bloku, z něhož už na Nákle téměř dva roky stojí princezna Dobroslava neboli svatá Orosia. Tu ztvárnil ratíškovický sochař a řezbář Jiří Šťastný. Dílo věnované zakladateli Mojmírovské dynastie čeká ještě zhruba dvouměsíční cesta.

„Když autor sochu vysochá, převeze se na Náklo. Tam se musí udělat suchý základ tak, aby měla pevné a stabilní ukotvení, tak jako všechny sochy a artefakty, které tam stojí. Mojmír bude slavnostně odhalený na svátek Cyrila a Metoděje,“ nastínil další postup člen Cyrilo-Metodějského spolku s tím, že další osobnost do náklovské galerie zatím není v plánu.

Auto přejelo stezku a skončilo v lese u Ratíškovic, ven ho dostala až odtahovka

Právě spolek Náklo se zasloužil o to, aby se kopec u hranic katastrů Milotic, Ratíškovic, Dubňan a Vacenovic změnil v místo upomínající na staré moravské tradice. Celý soubor soch i s kříži umístěný na kopci ve výšce 265 metrů nad mořem úzce souvisí s teorií spisovatele a patriota Jana Galatíka, a to Nákla jako duchovního centra Velké Moravy, ležícího uprostřed území s nejpočetnějšími nálezy z tohoto období.

Své poznatky shrnul ve své knize Velehrad hledejte v propasti Nákla. Současný areál se rozšiřuje díky píli členů spolku už dvě desetiletí. Pátého července bývá Náklo cílem Cyrilometodějské pouti, při které má letos dojít k odhalení právě sochy Mojmíra I.