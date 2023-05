V závěru minulého týdne ale představil plány společnosti ve Bzenci o něco konkrétněji. „Společnost Lidl by ráda v Bzenci postavila novou moderní a ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je ve fázi příprav. O termínu výstavby a otevření prodejny budeme včas informovat,“ sdělil v pátek mluvčí společnosti Lidl, která vstoupila na český trh před dvaceti lety a v současnosti provozuje síť 316 prodejen.

Podle informací ze bzenecké radnice má Lidl dokonce pro nové obchodní středisko vybraného i zhotovitele a po dořešení majetkových záležitostí v sousedství je připravený zahájit výstavbu. Nový supermarket má zelenou i od města, na jehož území funguje také Penny. „Myslím si, že jde o deklarovaný zájem našeho města a občanů. Bylo to tak i rozhodnuto při záměru prodat pozemek, takže všichni očekáváme, že tady Lidl svoji prodejnu postaví,“ přiblížil bzenecký starosta Erik Ebringer.

Jelikož nové prodejní plochy se nacházejí na západě vinařského města, zde prodávaný sortiment bude dobře dostupný i pro kupující ze sousedního Vracova. Právě ten ale na svém posledním jednáním městského zastupitelstva rozhodoval o tom, že svěří své pozemky taktéž v blízkosti páteřní silnice I/54 do rukou jiného řetězce supermarketů, a to Billy. Tady jde ale o část města Vracova, která se nachází západně směrem na Vlkoš v průmyslové a obchodní zóně Padělky.

Většina zvolených zástupců tak na své poslední schůzi odhlasovala uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. „Společnost Billa Reality našemu městu za tento pozemek předložila zdaleka nejvyšší cenovou nabídku, a to částku přesahující dvaadvacet milionů korun plus DPH. Zároveň to byla také jediná společnost, která přišla s konkrétním záměrem na vybudování velkokapacitní prodejny potravin a dalšího doplňkového sortimentu. Ostatní zájemci, kteří se do otevřeného výběrového řízení přihlásili a jejichž nabídky nebyly ani zdaleka tak výhodné, byly ze strany developerů,“ uvedl starosta čtyřapůltisícového města Petr Fridrich s tím, že pokud půjde vše podle plánu a neobjeví se nějaké neočekávané komplikace, tak by první zákazníci mohli do vracovské Billy zamířit do dvou, tří let. Vedle prodejny by pak mělo vzniknout mezi šedesáti až sedmdesáti parkovacími místy.

Billa má v současnosti v hodonínském okresu pouze jeden supermarket, a to ve Veselí nad Moravou. Podle tiskové zprávy Billy skončila její loňská expanze otevřením osmi nových prodejen, avšak povětšinou v Čechách. Na hranicích Moravy otevřela dva supermarkety, a to ve Žďáru nad Sázavou a ve Fulneku.

Jak ale upozornila Simona Vlašicová, tak nové nákupní středisko má jak svá pozitiva, tak i svou odvrácenou stranu. „Je super, že budu mít dva takové obchoďáky u domu. Osobně preferuju Lidl. Pracuji v Bučovicích a když něco potřebuji, tak si nakoupím právě v tamním Lidlu. Otevření nových supermarketů bude mít ale horší dopady pro naše malé obchodníky. Někteří půjdou asi do krachu, protože nebudou moci konkurovat,“ dodala žena, která žije ve Vracově a jezdívá i do Bzence, kde pracovala.