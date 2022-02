Koncertu bude v kině Morava od čtrnácti hodin předcházet promítání tematických snímků zdarma, a to dokumentu To jsme my, to je Ukrajina a film Den po Mnichovu.

Za svobodu je potřeba bojovat, zaznělo v Kyjově

Benefiční koncert pak začne v šestnáct hodin. Zahrají kapely z místního regionu a celý výtěžek koncertu bude věnován na podporu Ukrajiny. „Těšit se můžete na populární Huménečko nebo vnorovsko-strážnické uskupení Nic Víc. Účast přislíbili i další hudebníci, kteří zahrají bez nároku na honorář,“ přiblížil ředitel Veselského kulturního centra Michal Blažíček.