Od podzimu se zatím rozjely práce za téměř pětaosmdesát milionů korun na centrální ploše náměstí. „Dominantním prvkem bude pódium, které by mělo sloužit pro všechny kulturní akce. Náměstí bude osázené množstvím stromů a chybět nebude ani vodní prvek,“ připomněl veselský starosta Petr Kolář s tím, že tato část náměstí má zajistit dostatečné zázemí pro kulturní, společenské a kulturní akce.

Stavební práce, na které si vzalo město sedmdesátimilionový investiční úvěr, mají být hotové do listopadu příštího roku.

Přímou vazbu na tuto druhou fázi úprav má mít připravovaná třetí, v níž se počítá s tím, že náměstí uzavře blok nových bytových domů. „Město na základě schválení zastupitelstvo uzavřelo s investorem smlouvu o spolupráci a příslušné smlouvy majetkoprávní, o právu stavy a o následném prodeji pozemků,“ přiblížil starosta.

Má jít o prodej v západní části náměstí více než dvou tisíc metrů čtverečních s cenou 2 100 korun za metr čtvereční, tedy celkem za 4,6 milionu korun. „Myslím si, že tam jeden panelák stačí. Ptal jsem se několika lidí z tohoto bytového domu, a ti se děsili toho, že budou mít výhled na další panelák,“ namítal opoziční zastupitel Petr Čech, který hlasoval proti. Většina městských zastupitelů ale předložený návrh před Vánocemi schválila, pro bylo 15 lidí, proti dva a jeden z přítomných se zdržel.

Jak uvedl starosta, projekční práce zpracovává zlínský architekt Jindřich Nový. „Polyfunkční dům dotváří a uzavírá prostor náměstí, vhodně odděluje náměstí od prostoru před panelovým domem. Definuje prostor před objektem České pošty a mezi dvěma nově vystavenými objekty vzniká, před hotelem Rozkvět, piazzetta doplněná stromy s lavičkami. Objekt v nároží při ulici Národních mučedníků je vyzdvižen jako dominanta na pět podlaží,“ popsal řešení ve své studii Nový.

Na náměstí tak přibudou polyfunkční domy, které nabídnou moderní prostory pro prodejny, ale také třiapadesát bytů v dispozicích od 1+kk až po 4+kk. „Potřebná kapacita parkování je řešena výstavbou nových podzemních garáží umístěných v suterénu obou objektů. Je kladen důraz na využití dešťových vod,“ uvedla mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková s tím, že návrh počítá také s téměř stovkou nových povrchových parkovacích míst. Ty má vytvořit město a sloužit budou zejména pro stávající provozovny na náměstí Míru, návštěvníkům akcí a obyvatelům přilehlého domu. „Pokud nebudou zádrhely, tak by investor zahájil stavbu nového polyfunkčního domu v průběhu roku 2020. Do konce roku 2024 by mělo město dokončit úpravu třetí etapy,“ doplnil starosta.