Most nebyl v poslední době v dobrém stavu, což bylo viditelné na první pohled. Na havarijní stav upozorňují už letité výstražné cedulky. „Jde o starý most, který dříve spojoval polní cesty. Je v havarijním stavu. Nejezdilo se přes něj minimálně poslední dvacet let,“ přiblížil násedlovický starosta Vojtěch Kopeček. Jeho slova se dala jen potvrdit, na most totiž už léta nevedla ani sjízdná cesta.

Naopak rozpadající se a rezavějící most by mohl ohrožovat ty, co projíždějí pod ním. Jak sdělil starosta, přivolaný statik upozornil na už velmi špatný stav přemostění. „Hrozilo kvůli tomu zavření cyklostezky,“ podotkl starosta. Obci se tak podařilo na demolici sehnat dotace, a to čtyři sta tisíc korun z Jihomoravského kraje a stejnou částku poskytl i Mikroregion Ždánicko. Omezení na cyklostezce Ždánce má kvůli odstranění mostu trvat maximálně do konce února.

Most se původně klenul nad železniční tratí, která se stavěla mezi Čejčí a Ždánicemi už téměř před sto dvaceti lety. Jenže v závěru minulého století tady železniční doprava zažívala úpadek, a to zejména v úseku mezi Uhřicemi a Ždánicemi.