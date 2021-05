Děti od šestých do devátých tříd budou navštěvovat školu rotačně každý druhý týden. „Ve škole má syn určitý řád a nesedí jen doma na počítači při výuce. Chybí mu sociální kontakt se spolužáky i s paní učitelkou,“ míní Dokoupilová. Na rotační výuku už dochází její dcera, žákyně čtvrté třídy.

Rozvolnění v Jihomoravském kraji



* od 10. května na jihu Moravy mateřské školky v plném rozsahu bez roušek a testů, dosud jen předškoláci a s testy



* od stejného dne v rotační formě také žáci druhých stupňů základních škol a studenti nižších stupňů víceletých gymnázií, dosud jen žáci prvních stupňů základních škol

V brněnské Základní škole Svážná podle ředitele Petra Punčocháře budou při výuce ve škole učitelé více klást důraz na hlavní předměty jako je cizí jazyk, český jazyk a matematika. „Týden, kdy zůstanou doma, se budou věnovat jednodušším předmětům. Můžete zadat dětem práci z výtvarné výchovy, můžete je nechat nastudovat nějakou látku z dějepisu a podobně,“ zmínil.

Rotační výuku považuje za nešťastnou. „Učitel učí, pak odbíhá do kabinetu nebo do jiné volné učebny, učí online, pak se zase vrací do učebny,“ popsal Punčochář.

V hodonínské Základní škole U Červených domků v současné době řeší, jestli budou mít dostatek antigenních testů. „Jednáme o tom se zřizovatelem. Jinak problém u střídavé výuky není. Dá se na ni připravit. Jsme velká škola, máme pavilonový systém,“ sdělil ředitel školy Antonín Slezák.

Kromě žáků druhého stupně základních škol se od pondělí v rotační výuce vrátí také žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia. „Tito žáci se mohou vrátit i ke školnímu sportování,“ potvrdil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Do normálního stavu

To je dobrá zpráva právě třeba pro hodonínskou školu U Červených domků, kde mají rozšířenou výuku tělesné výchovy. „Hlavně že můžeme s dětmi pracovat. Bude docela problém je dostat do normálního stavu,“ uvedl Slezák.

Přivítal by, kdyby se děti z druhého stupně do školy vrátily dříve. „Deváťáci mají sice po přijímačkách, ale spousta věcí je s nimi potřeba ještě dotáhnout do konce. Hlavně šesté, sedmé a osmé třídy budou muset dlouho dotahovat látku, která není tak probraná jako ve škole. Osobní kontakt se nedá ničím nahradit," konstatoval Slezák.

Od nového týdne se v kraji naplno otevřou také mateřské školy. Doposud je navštěvovali pouze předškoláci. Děti ve školce už se navíc nebudou muset testovat. „Dostali jsme málo testů. Musela jsem nějaké koupit, což už nebude nutné. Je to pro nás hodně drahé,“ reagovala ředitelka břeclavské Mateřské školy U Splavu Zdeňka Krutišová.

Zatímco na jihu Moravy se v pondělí vrací další žáci základních i mateřských škol, na Vysočině si musí ještě počkat. Jak to bude se školami ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině vláda rozhodne podle vývoje situace s pandemií až ve čtvrtek.