Děti ze základních a mateřských škol v Hodoníně, v Mutěnicích, a také dospělí, zaplavili nádvoří hodonínského zámečku i jeho okolí. Od úterního rána si totiž nenechali ujít třídenní bohaté Řemeslné dny. Vstup je zdarma.

Návrat do minulosti. Na nádvoří hodonínského zámečku se vrátilo tradiční řemeslo | Video: Deník/Petr Turek

Už před branou do Masarykova muzea jsou k vidění nádherné vysypávané slovácké ornamenty od Maléreček ze Šardic. „Malujeme, kde je potřeba. Hlavně v naší rezidenci v Šardicích, když jsou hody, tak pod májú, stárkovi u domu nebo u kostelíčka. A dnes malujeme tady s tím, že si to vyzkouší děti, aby malování šlo zase o generace dál,“ říká v šardickém kroji Božena Ševelová. Ta spolu s Boženou Maradovou přibližují zájemcům tajemství vysypávání pískem, který pochází ze sklárny a obohacují ho moukou.

O kousek dál mohli příchozí sledovat hrnčířskou tvorbu i modelování z hlíny Alexandry Kaňovské. A hned vedle pak šikovné ruce Jána Zemana ze Staré Turé při pletení proutí s výsledkem v podobě pestré škály košíkářských výrobků. „Více času zabere příprava materiálu než samotné pletení,“ prozrazuje Zeman. Už před mnoha lety si totiž vysadili první vrbovou plantáž. „Všechny výrobky, které tady vidíte, jsou už ze šlechtěných košíkářských prutů. Kvalitní košíkářský prut totiž musí být dobře ohebný, aby se nelámal,“ podotýká muž s tím, že se tak k práci používají jednoroční výhonky.

Vedle něj ukazuje zaujatým dětem výrobu modrotisku mladá pokračovatelka tohoto unikátního řemesla z ARIMO Strážnice. Na stole totiž právě zdobí bavlněné oblečení pro bzenecký folklorní soubor. „Tiskneme formami, které jsou více než dvě stě let staré, a tato je jedna z nich. V České republice existuje jen jedna firma, která tyto formy dokáže opravit, a to až ve Dvoře Králové nad Labem,“ upozorňuje reprezentantka už páté generace rodiny pokračující v tvorbě strážnického modrotisku.

Za ní pak zní broušení skla v podání Jiřího Horáka, který na jih Moravy přijel z Karolínky, z valašského městečka s dlouhou sklářskou tradici. Ten ukazuje například i to, jak vypadají broušené skleněné medaile nebo i vybrušované pivní půllitry. Mnohem sladší řemeslo si mohou návštěvníci vyzkoušet u Marie Pribišové, která se věnuje zdobení perníků barevnou bílkovou polevou. Přitom se nádvořím rozléhají rány kladivem a do parného dopoledne přidávají ještě pár stupňů navíc plameny, který potřebuje ke své umělecké práci kovář a také muzejní konzervátor Václav Pěnčík. To ale nejsou jediné rány. Za rohem totiž historik Marek Vařeka radí dětem, jak si mohou vyrazit na památku minci.

Řemeslné dny pokračují v Masarykově muzeu v Hodoníně také ve středu a ve čtvrtek.