To je nejen sedminásobným vítězem Salonu vín, ale především sousedem městského zámku. „Mělo by jít o jedinečnou vinařskou expozici, jaká v naší republice ani v nejbližší Evropě zatím není,“ upozornil Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

Při přípravách se inspiruje komplexem Města vína ve francouzském Bordeaux či světovým muzeem vína v portugalském Portu. Ve bzeneckém zámku však chtějí představit moravské vinařství. Jeho historický vývoj a specifika, co týká jedinečnosti podnebí, krajiny, půdy, rostlin, technik výroby i unikátní architektury sklepů, související folklorní tradice a umění. Návštěvník by tady měl využít hmat i čich. „Počítá se také s rozšířenou realitou a 3D efekty, jaké známe z moderního kina, kdy se návštěvník ocitá doslova uprostřed děje,“ nastínil galerista Martin Klimeš ze společnosti Art Consultancy, která v posledním půl roce s vinařstvím na projektu spolupracuje.

To má ve svých plánech také využití přilehlých zámeckých budov pro restauraci, enotéku a prostory pro degustaci vín ze Slovácké podoblasti i přímo od bzeneckých vinařů. Protější trakt má nabídnout multifunkční sál s možností využití Bzenčany. „Je to úžasná příležitost vybudovat v České republice něco jedinečného, co bude úžasným zážitkem pro celou rodinu a bezesporu chloubou Bzence,“ domnívá se ředitel obchodu republikového Svazu vinařů Martin Chlad.

Vinařství počítá s náklady do rekonstrukce zámku ve výši minimálně 230 milionů korun. Další desítky milionů by šly do interiérů a milionové částky by spolykaly nové inženýrské sítě. „Nabízíme náš interaktivní evropský Svět vína a kultury i s tím, že do něj investujeme naše peníze a ve vlastním zájmu pak budeme o centrum pečovat,“ dodal Svoboda.

Předtím ale o osudu zámku rozhodnou obyvatelé Bzence. V říjnovém referendu budou hlasovat, jestli se má prodat, či si město zámek nechá. Právě pro druhou možnost byla občanská iniciativa Obnova bzeneckého zámku, která stála i za podpisovou akcí podporující referendum.