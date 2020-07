Vstupné do zoo v Hodoníně je od začátku letošních prázdnin dražší. „Základní ceník jsme navýšili zejména kvůli neustále rostoucím cenám krmiv pro zvířata,“ vysvětlili zástupci zoo na webu.

Kdo bude chtít, může ještě zaplatit o další dvě koruny navýšené vstupné na podporu záchranných programů, do kterých se zahrada zapojuje. „Zřídili jsme sbírku 4Nature, návštěvníci si mohou vybrat, zda se do ní zapojí. Dvě koruny z každé návštěvy zoo s tímto ceníkem poputují na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin,“ doplnili představitelé hodonínské zahrady. Kromě ochrany outloňů se zoo podílí i na záchraně tygrů ussurijských a nosorožců.

Inspirace k projektu vzešla ze zlínské zoo, která s ním začala v roce 2018. „Zkušenosti máme výborné. Osm z deseti lidí si u nás kupuje vstupné 4Nature. Navíc se o celou problematiku začali mnohem víc zajímat. Loni jsme například rozdělili mezi projekty více než milion korun,“ poznamenala mluvčí zlínské zahrady Romana Bujáčková.

Vstupné do zoo

- dospělí: 138 korun (nebo 140 korun 4Nature)

- děti, důchodci a studenti: 88 korun (nebo 90 korun 4Nature)

- rodinné vstupné: 338 korun (nebo 340 korun 4Nature)

Návštěvníkům hodonínské zoo se nápad líbí, zdražení vstupného už méně. „Dvě koruny jsou v zásadě směšná částka, a pokud pomohou, ráda připlatím. Co se týče zvýšení vstupného, chápu, že je zřejmě nutné, obecně se teď zdražuje všechno a všude. Ale trochu mě zaráží, že vstup do malé hodonínské zoo stojí v podstatě stejně nebo víc, než vstupenka do velkých zoo v Brně a Jihlavě,“ podotkla třeba Mirka Křečková.

Třeba brněnská zoo se zatím zdražovat nechystá. „Ale cítíme, že je krmivo dražší. Za poslední roky třeba několikanásobně vzrostla cena sena,“ poznamenal mluvčí Michal Vaňáč.

I zoo v Brně je zapojená do několika záchranných programů, lidé je mohou podpořit příspěvky zvlášť.