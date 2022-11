„Minulý rok byla cesta uzavřená asi šest měsíců. Stejně tak nyní je zavřeno už od konce léta. Chtěli jsme na setkání vyzvat k otevření protiprávně zavřené brány do obory, ale přes nainstalovaný interkom ani mobilní telefon se nám nepodařilo spojit s majitelem ani oborníkem,“ sdělil Pavel Dekař z Hnutí Duha Bílé Karpaty.

Připomněl, že podobně skončila například i loňská exkurze. Za zmíněnou branou se totiž nachází nejen soukromý lovecký revír vlastněný bývalým majitelem babického potravinářského komplexu, ale také třeba rezervace Kútky.

„Ačkoliv již před čtyřmi lety dosáhlo Hnutí Duha Bílé Karpaty soudního zrušení omezení vstupu do obory Radějov po turistických značkách, majitel obory miliardář Leoš Novotný rozhodnutí soudu zcela ignoruje. Nečinné jsou i úřady, které by měly vykonatelnost rozhodnutí soudu zajistit,“ uvedl mluvčí Duhy Aleš Miklík, a připomněl tak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Lov, vývraty a imigranti

Revír s nabídkou poplatkového lovu jelena, daňka či divočáka jako Resort Radějov provozuje společnost Leoš Novotný. Podle člena dozorčí rady podniku Radka Miškeříka omezení souvisí nejen s lovem. „Za prvé je tam lovecká sezona, za druhé tam byly po bouřkách velké vývraty v devátém a desátém měsíci, proto tam trvají těžební práce. Je to o bezpečnosti. Kdo zájem má, tak se tam dostane po odsouhlasení majitelem. Nejde tedy o striktní zákaz. Navíc nyní řešíme v podstatě denně průniky imigrantů,“ řekl Miškeřík.

Místo má být přístupné v polovině listopadu, oborník Jakub Kubík označil termín 15. listopadu.

Dění v oboře sleduje Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Ředitelka regionálního pracoviště Jiřina Gaťáková dostala od správců stejnou informaci, tedy že je místo přístupné po svolení správců. „Takto postupujeme i my. Voláme provoznímu, oborníkovi nebo majiteli, že tam například půjdeme mapovat, aby o nás věděl,“ nechala se slyšet Gaťáková. Právě její organizace má podle ministerstva životního prostředí zjištěné nedostatky týkající se vstupu do obory řešit.

Poměrně časté a déle trvající omezení vstupu se nelíbí ani v obcích, na jejichž katastru se obora nachází. Připojily se proto k podnětu Hnutí Duha, který se týká výkonu vrchního dozoru a míří právě na ministerstvo. Vyřízený má být do konce tohoto týdne. „Není dobře, aby byla obora uzavřená. Měla by být otevřená pro všechny. Neměli jsme problém s tím, že by se uzavřela na kratší dobu v období kladení mláďat, říje či odlovu. Nikoliv však aby byla uzavřená na delší dobu a ještě nám o tom dali vědět až dodatečně,“ reagoval bývalý starosta Radějova a poslanec Martin Hájek.

Jsme v právu

Podobně situaci vnímá i starostka sousední Tvarožné Lhoty Martina Bílová. „Vidím, že přelezy tam dlouhodobě nejsou, brány jsou zavřené a obora je nepřístupná, proti čemuž chceme bojovat. Jsme v právu. Obora má být lidem veřejně přístupná, navíc se v ní dělají projekty z veřejných zdrojů,“ upozornila starostka. Jde například o dotace na malé vodní nádrže nebo výsadby pětadvaceti tisíc dubů zimních.

Ekologové navíc při své sobotní cestě kolem plotu nalezli v potoce ležícího mrtvého daňka. Své zjištění následně oznámili veterinární správě. „Potvrzuji, že konkrétně Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj zmíněný podnět od Hnutí Duha obdržela. Problematika uhynulé volně žijící zvěře v přírodě až na výjimky, jako jsou nalezené kusy uhynulé černé zvěře v souvislosti s podezřením na výskyt Afrického moru prasat, případně hromadné úhyny zvěře, které mohou naznačovat výskyt nebezpečné nákazy, však nespadají do kompetence Státní veterinární správy. Přesto nad rámec své kompetence kontaktovala zaměstnance obory a předala mu informace o uhynulém daňkovi. Přislíbil zjednání nápravy,“ oznámil za veterinární správu Petr Majer.