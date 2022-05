„Návštěvní hodiny pro lůžková oddělení jsou v pondělí až pátek od 14.30 do 17.00, v sobotu, neděli a svátky pak od čtrnácti do sedmnácti hodin,“ informovala manažerka hodonínské nemocnice Bohdana Kuzmová Křepinská.

Návštěvní hodiny pro ARO a JIP, dětskou JIP jsou v Hodoníně od pondělí do pátku od 14.30 do 16.00, v sobotu, v neděli a o svátcích od 14.30 do 16.00.

Kyjov: z nových záchytných nádrží chtějí ovlažit nemocniční park

Jak potvrdil mluvčí Nemocnice Kyjov Filip Zdražil, tak tady jsou od pondělí povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. „Návštěvy tak budou možné denně od třinácti do sedmnácti hodin. Na případné výjimky budou pacienti s návštěvníky upozorněni,“ doplnil mluvčí kyjovské nemocnice. Návštěva by však neměla vykazovat příznaky respiračního onemocnění.