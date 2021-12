/VIZUALIZACE, FOTO/ Kyjovský kůpák, Nětčické Slovácké koupaliště, Slovácký vodní ráj, ToToTrvaloLand nebo pouze Městský bazén a koupaliště Kyjov. To jsou jen některé z prvních návrhů na pojmenovaní budoucího aquacentra v Kyjově na Hodonínsku. Vznikne v prostoru areálu koupaliště.

Vizualizace vstupu do budoucího aquacentra v Kyjově. | Foto: Se souhlasem MěÚ Kyjov

Radnice se do pojmenování nejvyšší investice posledních desetiletí rozhodla vtáhnout obyvatele. Zájemci mohou posílat své návrhy na e-mail namety@mukyjov.cz. Jenže mnozí se svými nápady zamířili hlavně na oficiální facebookový profil města. „Především by lidé měli posílat své návrhy na e-mail městského úřadu. Samozřejmě když někdo napíše zajímavý návrh do komentářů k příspěvku na facebooku, tak ho rozhodně nezavrhneme. Ba naopak, i z tohoto zdroje jej zařadíme do seznamu, ze kterého se pak bude vybírat,“ uvedl místostarosta Daniel Čmelík.