Navíc se v budově podařilo odstranit havarijní stav topného systému. Opravy uzavřely Galerii výtvarného umění ve druhé polovině listopadu. „Už je to opravené. Vzhledem k tomu, že jsme měli měsíc zavřené, tak jsme stávající výstavy prodloužili do konce ledna“ přiblížil ředitel hodonínské galerie Josef Fantura. Na výměnu plynového kotle včetně poškozených rozvodů přispěl kraj půldruhým milionem korun.

Kromě této havárie postihl loni galerii i přírodní živel. Okny nateklo do expozic. Na opravu první části vodou pokroucených oken přistálo na jihu Moravy 210 tisíc korun. „Olomoucký kraj věnoval na opravu Galerie výtvarného umění výběr ze vstupného v krajských kulturních organizacích o jednom víkendu,“ připomněla Alena Knotková, mluvčí jihomoravského krajského úřadu.

Ten na druhou část opravy oken směřuje provozní příspěvek ve výši 600 tisíc korun. „Budeme teď dělat výběrové řízení na dodavatele oken,“ sdělil tento týden ředitel galerie.

Na to hlavní, tedy celkovou rekonstrukci, si ale bude muset počkat. „Obnova Galerie výtvarného umění v Hodoníně patří stále mezi naše hlavní úkoly ve střednědobém horizontu. Je ovšem třeba přiznat, že v rozpočtu omezeném covidem-19 a následky tornáda z června loňského roku nám na kompletní rekonstrukci v letošním rozpočtu nezbylo,“ sdělila v pátek mluvčí krajského úřadu.

Jak doplnil ředitel galerie, u celkové rekonstrukce se počítá s částku zhruba 120 milionů korun, a to ještě v cenách z první poloviny loňského roku. Mezi plánovanými novinkami je vestavba sociálního zázemí, přístavba výtahu, snížení vlhkosti či tepelných ztrát, plnohodnotné zázemí pro sbírkové předměty a samozřejmě už na první pohled potřebná oprava fasády. „Dotáhli jsme to do stavebního povolení. Mohli bychom galerii na rok a půl zavřít a začít stavět a opravovat, ale peníze nejsou,“ nastínil ředitel. Kraj počítá také se sanací podzemního podlaží, která má předcházet opravě rušné křižovatky před hlavní vstupem do budovy. Ale také přestavba zmíněné křižovatky je z finančních důvodů odložená.

Galerie neboli také Dům umělců je památkově chráněná stavba, která je počinem architekta Antonína Blažka z období před první světovou válkou. Nejen milovníky umění zaujmou historizující a secesní prvky, ornamentální nástěnná malba a především dvojice vstupních žuder. Vnitřní prostory si doposud nemohou vychválit návštěvníci ani samotní umělci. „Mám velký obdiv k celému objektu Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Poprvé jsem tady vystavoval obrazy se skupinou mladých, někdy v 70. letech. Již tehdy jsem měl z těch zajímavých galerijních prostorů příjemný pocit. Považoval jsem to v této moravské lokalitě za samozřejmý standard secese z přelomu století,“ svěřil se malíř Pavel Vavrys.

Architekt Blažek podle něj zvládl výjimečné zadání před více než sto lety geniálně. Zvlášť, když byl obklopený a podporovaný nejen moravskými výtvarnými umělci slavných jmen té doby. "V květnu 2021 jsem měl po mnoha letech tu čest tady, tentokrát na samostatné výstavě, opět prezentovat své obrazy. Po více než padesátiletém malování a uskutečnění hodně přes sto samostatných výstav doma i téměř po celém světě, jsem se těšil na výstavu v jedné z nejkrásnějších galerií v mém životě," přiblížil své dojmy malíř. Zároveň dodal, že si tento velmi významný kulturní stánek pro lid milující výtvarné umění další důležité opravy zaslouží. "V péči obětavého ředitele Josefa Fantury," podotkl Vavrys.

Unikátní stavba přežila svoji smrt v listopadu 1944, kdy z nebe na Hodonín spadlo 451 bomb o váze 125 a 250 kilogramů. „Účinky byly děsné. Celá nová severní polovina města u nádraží a podél severní dráhy byla těžce postižena,“ zaznamenal tehdejší kronikář Vladimír Novák. Některé domy v okolí galerie tak proměnilo spojenecké bombardování v suť. Dům umělců byť značně poškozený přežil.