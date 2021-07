Řadu let tam Lužičtí chodili fandit místním fotbalistům. Po tornádu se zelená plocha uprostřed obce proměnila v dočasnou skládku stavební suti a dalšího materiálu. Oproti speciálně vyčleněným místům pro odpad, kam nyní velkoobjemové vozy naváží odpad, se však jedná o téměř zanedbatelný prostor.

Suť z poničených obcí shromažďují ve třech lokalitách. V Mikulčicích, na poli mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami a v areálu firmy Ploma v Hodoníně. „Na zřízených skladkách se v současnosti nachází něco mezi padesáti tisíci až sto tisíci kubíky směsného stavebního a demoličního odpadu z obcí. Neustále přibývá další,“ uvedl Petr Holeček z krajského úřadu.

Třeba na pole mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami podle informací od hrušeckého místostarosty Marka Babisze zamířilo jen v neděli asi dva a půl tisíce aut se sutí. „Místa je ještě dost, ale bude problém to pak odvézt pryč,“ poznamenal.

S odvozem suti od domů pomáhají i pracovníci svozové firmy Tespra Hodonín. Do postižených obcí umístili všechny své kontejnery. „V současnosti žádáme o pomoc další technické služby v kraji, protože i hodně naší techniky a budov je těžce poškozená. Primárně obsluhujeme Hodonín, Lužice a okolí, pokud budeme mít kapacity, půjdeme i dál směrem na Břeclavsko," uvedl jednatel společnosti Ivo Zbořil.

K popadaným stromům a větvím, ulétlým střechám nebo poničeným autům se postupně ve stále větším množství přidává suť ze zdemolovaných domů. Hejtman Jan Grolich konstatoval, že statici určili ke zbourání kolem sto patnácti budov. S demolicí už začali první majitelé domů v Mikulčicích. Další bourací práce pokračovaly v hodonínském Pánově, kde už první budovy zbourali dřív.

Do středečního dopoledne hasiči tamní provizorní skládku zcela vyklidili. Intenzivně na jejím odstranění pracovali hlavně v noci na úterý. „Vyzkoušeli jsme novou metodu. Začali jsme v deset večer a pracovali asi do pěti, šesti ráno. Pomocí nakladačů a velkých tater jsme odvezli materiál do řízené skládky v Plomě,“ řekl jihomoravský ředitel hasičů Jiří Pelikán.

Část odpadů ze tří vyčleněných skládek už podle Holečka skončila na skládkách v kraji. „Nebo putovala k recyklaci či jinému využití nebo k odstranění, například ve spalovně nebezpečného odpadu,“ doplnil.

Pro odvoz materiálu ze skládek zvažují členové krizového štábu kraje využít železnici. „Jednáme o recyklaci a drcení materiálů tak, abychom je připravili k odvozu buď pomocí Českých drah, nebo kamionovou dopravou,“ potvrdil Pelikán.

Suť by stroje musely naložit do vlaků nákladních dopravců. „Pokud svou kapacitu pro tyto účely v koordinaci s krizovým štábem uvolní, vyjdeme maximálně vstříc jejich potřebám k zajištění odvozu jak v místech případné nakládky suti, tak při řízení provozu,“ ujistil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Představitelé nákladního dopravce ČD Cargo řeší odvoz suti po železnici už od soboty. Jednají se zástupci Jihomoravského kraje i firem, které mají oprávnění nakládat s odpady. „Odpad je nejprve nutné vytřídit a teprve poté odvézt ke zpracování nebo uložení," upozornila mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.

Suť mohou pracovníci naložit na nákladní vlaky v Hodoníně, Hruškách i Lužici. „Pro každou lokalitu řešíme jak konkrétní technologii nakládky, tak i druhy použitých železničních vozů. Do úvahy připadají speciální výsypné vozy Ua nebo kontejnery Innofreight," nastínila Rajnochová.

Skladování suti a dalšího materiálu



- Po tornádu vznikly improvizované skládky třeba na fotbalovém hřišti uprostřed Lužic nebo za domy v hodonínském Pánově.



- Vozy míří nyní s odpadem na tři speciálně vyčleněná místa.



- Vznikla v Mikulčicích, na poli mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami a v areálu firmy Ploma v Hodoníně.



- Část materiálu z nich už skončila na skládkách v kraji.



- Pro odvoz odpadu uvažují členové krizového štábu kraje využít železnici.