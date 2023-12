Svůj um při tetování obočí tak mohla představit v turecké Antalyi v konkurenci mistryň ze dvaašedesáti zemí. Zažívá tak skvělý comeback do své branže, po mateřské. Návrat do světa make-upu odstartovala odbornými workshopy v Bratislavě.

Navíc už měla na co navazovat z minulosti, kdy dostala například možnost postarat se o make-up nejkrásnějších dívek na velké finále České Miss 2017. Jak připomíná, následně si prošla intenzivním tréninkem na největší, nejprestižnější a celosvětově uznávané akademii permanentního make-upu PhiAcademy.

Domů přivezla zlato a stříbro

Nejlepší tvůrci permanentního make-upu u nás se letos sjeli na spojený šampionát České a Slovenské republiky do Prahy. Na výběr měli z pěti kategorií. „Jsem milovnicí obočí, na kterém se dají vytvořit tři různé styly. Přihlásila jsem se tedy na dvě kategorie. V Pudrovém obočí neboli Eyebrow Shading jsem zvítězila a v Microblading obočí jsem se umístila jako druhá, takže jsem domů vezla zlato a stříbro,“ nastínila jedinečný úspěch Žandovská.

Ta navíc ovládla jednu z kategorií jako jediná umělkyně z Moravy, ostatní zlaté medaile totiž putovaly v jednom případě do Čech, do Vlašimi, a trojice prvenství pak na Slovensko.

Na vítěznou práci na tváři osmnáctileté modelky měla dvě a půl hodiny. „Nejsem stresař, ukázala jsem, co umím. Byla to hezká práce. Snažila jsem se, aby se to modelce líbilo. Při slavnostním vyhlášení výsledků jsem nejprve odcházela se stříbrem, takže jsem nevěřila, že bych ještě mohla zvítězit. Doufala jsem ale aspoň ve třetí místo, kolegyně kolem totiž vytvořily opravdu krásné práce. Takže vítězství pak pro mě bylo překvapením,“ svěřila se mistryně Česka a Slovenska v permanentním make-upu v kategorii Eyebrow Shading.

Dokonale provedené Pudrové obočí pro ni znamenaly také reprezentaci České republiky na listopadovém světovém šampionátu v tureckém letovisku, Antalyi. V konkurenci soupeřek z dvaašedesáti zemí a před čtyřiačtyřiceti porotci se rozhodně neztratila.

Úroveň práce je velmi vyrovnaná

Přesto česká vlajka nad stupni vítězů nezavlála. „Jde trošku i o štěstí, protože úroveň práce každého umělce je velmi vyrovnaná. I když jsem se neumístila na předních příčkách, tak jsem si to maximálně užila a všechno co jsem načerpala během týdenního pobytu na mistrovství světa beru jako obrovskou zkušenost a zážitky, které mi nikdo nevezme,“ hodnotí pozitivně turecké dojmy česká šampionka.

Zároveň chce na své letošní úspěchy navázat. „Pokud zdraví a okolnosti dovolí, tak bych ráda v následujícím roce opět zkusila soutěž v Praze, ať už to ve stejné či jiné kategorii a znovu bych zabojovala o to se dostat na mistrovství světa do Turecka. Kromě toho plánuji založit svoji akademii. Rada bych tak školila a dělala pod mým vedením kurzy permanentního make-upu pro pokročilé,“ prozradila své plány pro rok 2024 Martina Žandovská.

Zdroj: se svolením Martiny Žandovské

Tu také přímo v dějišti světového šampionátu podpořil její muž. „Pokud bych mohla poděkovat, tak určitě svému manželovi. Bez něj by to nešlo tak lehce. Pomohl mi vybudovat salon a před soutěží za mě převzal domácnost a pomáhal, když jsem trávila čas na školení. Děkuji i zbytku své rodiny, babičkám, dědečkům, sestře a švagrovi za pomoc a podporu. Vážím si toho, vážím si jich,“ dodala mistryně České a Slovenské republiky.