Své místo v klubu má i jeho žena Vlasta. Lásce k psům propadl již dávno a asi ho jen tak neopustí. Se svou „Lassie“, dlouhosrstou kolií Fredym, tvoří nerozlučnou dvojici. V rozhovoru pro Hodonínský deník Rovnost prozradí, co považuje za největší úspěch klubu, ale i to, kam rád jezdí na dovolenou nebo proč by si přál potkat Tomáše Baťu.

Čemu se ve vašem klubu přesně věnujete?

V našem klubu se věnujeme sportovnímu výcviku psů, agitlity sportu. Také jsme začali s dogdancingem, noseworkem, máme v našem středu i zájemce o cvičení obrany. V této „covidové“ době, sešněrované zákazy a opatřeními, se každý věnujeme pejskům víceméně individuálně

Můžete přiblížit historii vzniku kynologického klubu?

Kynologický klub Rohatec vznikl v roce 2012 jako spolek menšího počtu majitelů psů, kteří měli zájem věnovat se výcviku svých čtyřnohých svěřenců. Začátky kynologické činnosti byly celkem skromné, spíš založené na nadšení a improvizaci, neměli jsme ani vlastní prostory na výcvik, čili „cvičák“. I v těchto podmínkách jsme už absolvovali s našimi pejsky základní zkoušky poslušnosti. Postupně se měnila a rozšiřovala naše členská základna i zázemí, podmínky naší činnosti jsou daleko lepší než tomu bylo v minulosti.

Co považujete za největší úspěch?

Definovat náš největší úspěch je docela složité. Z mého pohledu mám radost například z toho, že od našich skromných začátků jsme dospěli až k pořádání oficiálních agility závodů na srovnatelné úrovni s kluby s dlouholetou tradicí. Kromě oficiálních akcí vyloženě sportovně zaměřených se umíme i dobře odreagovat při zábavnějších soutěžích, kde nejde o splněnou zkoušku či o vítězství, ale zejména o pobavení jak psů, tak i jejich páníčků.

Jaké máte plány do budoucna a co by vám nyní nejvíce pomohlo?

V budoucnu se chceme zaměřit na udržení současných aktivit a pokud možno jejich zkvalitnění. Jako všichni doufáme a těšíme se na „rozvolnění“ současných podmínek, které zatím neumožňují dříve běžné činnosti.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Moje „kynologická“ práce spočívá zejména ve funkcionářské činnosti ve vedení klubu, praktickou stránku výcviku našeho psa má na starosti moje žena. Já jsem vlastně, dá se říci, „běžný majitel psa“. Tím je vlastně i řečeno, jaký postoj má k pejskaření moje rodina.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Samozřejmě, že řídící práci v Kynologickém klubu Rohatec máme rozdělenou mezi všechny členy našeho výboru. Členská základna je nyní početnější, činnosti se rozšířily, s tím souvisí i větší množství úkolů k řešení.

Jakého máte psa?

Podlehli jsme už před lety, v té době ještě i společně s našimi syny, kouzlu plemene dlouhosrstá kolie. Jsou to přátelští rodinní pejsci, mají rádi „svou smečku“. Nyní máme jednoho trikolorního psa jménem Fredy. Je to už naše třetí dlouhosrstá kolie. První dva psi byli barvy zlaté, spousta zejména dříve narozených jim stále říká „Lassie“.

Jaká je vaše nejoblíbenější místo na dovolenou? A jak řešíte případné hlídání vašeho psa?

Zjistili jsme, že během dovolené většinou není potřeba odkládat psa někam na hlídání. Zvykli jsme si jezdit na výlety po Česku i se psy. Spousta ubytovacích zařízení dnes už ubytuje hosty i se psím doprovodem. S našimi přáteli z klubu už několik let trávíme týdenní „psí dovolenou“ v chorvatském Rabacu. Podařil se i takový rok, kdy počet psů v naší skupině dosahoval počtu lidí. Tenkrát jsme při procházkách na promenádě budili pozornost a byli zpestřením pro turisty i místní.

Máte knihu z dětství, na kterou vzpomínáte?

V mládí jsem čtení měl spíše v pozadí ostatních zájmů, systematičtější čtenář se ze mě stal až v dospělosti. V současné době se nejlíp odreaguji u detektivek z dostihového prostředí od autora Dicka Francise, jsou poutavě napsané a dokáží mě vtáhnout do děje.

Jaký film máte nejradši?

Co se týká filmů, zůstávám věrný hlavně filmům „pro pamětníky“. Například filmy s Vlastou Burianem, české detektivky ze šedesátých let nebo se rád pobavím u komedií s Louisem de Funesem.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a dáte nám recept?

Moje žena o mně říká, že jsem „vděčný strávník“. Nevyžaduji žádné originální výtvory, nejvíc si pochutnám na spíše klasickém tradičním jídle a když si můžu vybrat, tak něco s omáčkou.

Máte tip na vycházku, či výlet ve vašem okolí?

Z našeho blízkého okolí bych zvolil Baťův kanál, konkrétně z Petrova do Skalice, dá se využít cyklostezka i plavba lodí. Pokud bych se měl rozhlédnout trochu dál od nás, tak bych se rád podíval do Luhačovic, to je moje oblíbené místo.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Rád bych se setkal s Tomášem Baťou starším a Janem Antonínem Baťou, s osobnostmi, které dosáhly v Československu i ve světě významných podnikatelských úspěchů a v mnoha směrech předběhly svou dob