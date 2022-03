Šampionem kategorie sladkých vín na Concours Mondial du Sauvignon se stalo Sauvignon, slámové víno 2015, od Vinných sklepů Skalák.Zdroj: Vinné sklepy Skalák

To získalo nedávno také velkou zlatou medaili na další mezinárodní soutěži vín Berliner Wein Trophy 2022. „Hrozny šampiona pochází ze Slovácké podoblasti, víno má sytou zlatožlutou barvu, bohatou rozinkovo-medovou vůni s nádechem sušeného ovoce a plnou, lehce kořenitou, dlouhotrvající šťavnatou chuť,” přiblížil oceněné víno sklepmistr, technolog a sommelier vinařství Petr Soják.

Zlato p

řidalo vinařství ze Skalky u Kyjova ještě za Sauvignon ve výběru hroznů 2019.

Do soutěže vinaři přihlásili celkem 1120 vzorků z třiadvaceti zemí světa. Česká republika se zařadila do top pětky zemí s nejvyšším počtem udělených medailí na soutěži, vedle vedoucí Francie, Rakouska, Itálie a Jižní Afriky. Kromě jedenácti zlatých putují do České republiky také čtyři stříbrné.

Co do počtu medailí se nejvíce dařilo na mezinárodní úrovni B\V vinařství z Ratíškovic na Hodonínskuse čtyřmi zlatými a jednou stříbrnou medailí. Jednou zlatou a jednou stříbrnou medailí se pyšní vinařství ze Znojemska, konkrétně Znovín Znojmo a Arte vini.