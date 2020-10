Podle něj si Krhovští pomáhají navzájem. „Naštěstí místní prodejna funguje. Základní zásobování je zajištěné. Díky prodavačce, která dezinfikuje košíky,“ prohlásil Alexa.

Mezi nejpostiženější obce patří i Břežany na Znojemsku. Z 818 obyvatel je tam pozitivní zhruba každý jednatřicátý. Nakažení jsou i klienti příspěvkové organizace Zámek Břežany, kde pečují o lidi s mentálním postižením. „Nejvíc bylo nakažených osmadvacet klientů. Máme je rozdělené do domácností. Dotklo se to čtyř, nakažené jsme rychle oddělili do izolačních pokojů,“ uvedl ředitel Vít Janků.

Ve středu karanténu u tří domácností zrušili. „Jedna je pořád v izolaci. Dostal to k nám pravděpodobně někdo ze zaměstnanců. Podobně jako další sociální zařízení pociťujeme personální nouzi, ale většinou nemocní zaměstnanci nemají vážný průběh nemoci a stačí se vracet," poznamenal Janků.

Koronavirus v obcích:



Nejnakaženější obec na jihu Moravy: Krhov (Blanensko) – nemocný je každý jedenáctý



Obce bez pozitivních případů na jihu Moravy: třeba Bavory a Dolní Věstonice (Břeclavsko), Mackovice, Zálesí (Znojemsko), Řikonín, Všechovice (Brněnsko), Rašovice (Vyškovsko), Býkovice, Kuničky (Blanensko), Labuty (Hodonínsko)

Problémy s nákazou v sociálním zařízení mají také ve Znojmě. Počet nakažených narůstá v tamním centru sociálních služeb. „Aktuálně je to čtyřiadvacet zaměstnanců. Už to nejsou jen pečovatelky, profesí je více. Přibývají i klienti," informovala ve středu ředitelka Radka Sovjáková.

Zástupci zařízení hledají dobrovolníky, mají i výzvu na facebooku. „Ozvalo se nám zatím zhruba třicet dobrovolníků. Někteří jsou zaměstnaní a chtějí nám vypomáhat ve volném čase. Máme i databázi zhruba patnácti studentů, kteří u nás měli mít nebo v minulosti měli praxi. Oddělení znají," přiblížila Sovjáková.

Znojemský starosta Jan Grois uvedl, že pro centrum pořídili přístroj na rychlotesty Ichroma, který znamená výrazně rychlejší a levnější testování.

Ve Znojmě je aktuálně 280 nakažených z více než třiatřiceti tisíc obyvatel. „Podle reakcí, žlidé dodržují opatření tak půl na půl. Již v září jsme vyzývali k nošení roušek a dodržování opatření, tehdy se to hodně zlehčovalo a v současnosti je vidět, že to lidé začínají brát opravdu vážně," míní Grois.

Každý osmačtyřicátý je nakažený v Želešicích na Brněnsku. „Ve zpravodaji i na webu máme zmínku, že můžeme donést léky nebo ochranné pomůcky. Zatím ale nikdo nepožádal," uvedla starostka Magda Kvardová. Na dodržování pravidel v obci dohlíží strážník.

Víc obcí na jihu Moravy je naopak bez jediného nakaženého. Mezi nimi i Dolní Věstonice na Břeclavsku. „Staří lidé jsou z nemoci vyděšení. Je vidět, že nechodí ven. Pozoruji, že obyvatelé opatření dodržují. Nevšímám si, že by byly akce po sklepech,“ sdělila tamní starostka Jaroslava Rajchlová.