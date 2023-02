Nejen tyto novinky představilo v pátek odpoledne republikové Ředitelství vodních cest v obřadní síni veselské radnice, a to jako součást rozvoje Baťova kanálu do roku 2030. Přitom už o čtyři roky dříve se má tato unikátní moravská vodní cesta prodloužit ze současných třiapadesáti na dvaasedmdesát kilometrů od Hodonína až po Kroměříž. Jako maják ale přitáhlo největší kvantum novinek hostitelské, téměř jedenáctitisícové město a také jeho okolí. „V přístavu aktuálně pokračuje stavba provozní budovy, u sjezdu vzniká nové zázemí pro správce přístavu, pro půjčovnu plavidel a informační centrum pro návštěvníky přístavu a celého Baťova kanálu,“ přiblížil investiční referent Ředitelství vodní cest Martin Vavřička s tím, že cíle je, aby se za zhruba devět milionů korun nový objekt otevřel letošní první květnový den. Tedy na slavnostní zahájení sezony.

Jak dále uvedl, právě úseky Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou a na území sousedních Vnorov jsou nejvytíženější s pětadvaceti tisíci návštěvníky a pěti tisíc proplutí lodí. Ředitelství počítá po prodloužení vodní cesty s celkovou kapacitou 190 tisíc návštěvníků. Další rozvoj má pak zajistit nová alternativní trasa. Tou má být vybudování devítikilometrového plavebního okruhu pod veselským přístavem směrem na Vnorovy. S tím souvisí i rozšíření kapacity zmíněného přístavu o šestyčtyřicet stání na celkem jednaosmdesát. „Měl by to být největší přístav v České republice,“ upozornil Vavřička.

Unikátní vodní zdvihadlo

Jen kousek od něj má stát unikátní vodní zdvihadlo. Díky tomuto výtahu překonají plavidla ve vaně naplněné vodou tamní výškový rozdíl. „Zdvihadlo samo o sobě přitáhne řadu návštěvníků. Je to unikátní stavba, která u nás ještě není,“ připomněl zástupce státního investora s tím, že naposled se dostalo do provozu zdvihadlo nedaleko Berlína. To veselské má Ředitelství v plánu otevřít prvního května 2027, a to společně s okruhem a s novým přístavištěm v městské části Zarazice. V předchozích dvou letech se má ve dvou etapách otevřít blízký rozšířený přístav. V současnosti se připravuje vše pro to, aby měl investor v příštím roce v rukou povolení pro stavbu.

Využití přístavu ve Veselí nad Moravou sezona 2022

počet zakoupených stání přes noc: 564

počet zakoupených měsíčních stání: 12

použití sjezdu do vody: 151

počet dlouhodobých sezonních stání: 20

tankování: 11 600 litrů benzínu a nafty

Zdroj: ŘVC ČR

K souboru novinek mají ještě přibýt například vyhlídkové plošiny, cesty, parkoviště a také nové přemostění přes Baťův kanál. „Je zvolená oblouková klenutá konstrukce. Most je vyvýšený a je potřeba zajistit plavební výšku minimálně čtyři metry,“ přiblížil architekt Ondřej Tomek.

Hned u křižovatky vodních cest má vzniknout nové vodní náměstí. Jako jeho dominanta je navržená kaplička. „Naskytla se možnost využít kulturní památky nebo symbolu, kterou město má a váže se na společenské a kulturní vztahy s Brazílií,“ nastínil vizi architekt Patrik Kotas.

Pro kapličku je tak možné využít dar, který Veselané dostali z brazilského města Batayporã. Tedy sošku patronky této jihoamerické země, kterou je Panna Mária Aparecida. „Sošku loni přivezl honorární konzul a potomek Jindřicha Trachty, který byl spolupracovníkem Jana Bati. V Bataypoře vybudoval obuvnický podnik a byl tam dlouhá léta starostou. Bataypora poskytla dar našem městu v podobě sošky hlavní patronky Brazílie s přáním, že by bylo moc pěkné ji umístit někde v blízkosti Baťova kanálu,“ osvětlil okolnosti veselský starosta Petr Kolář.

Ani to ale nejsou všechny novinky pro nejbližší léta u veselského přístavu. Hned trojici investic tady totiž plánuje Vinařství Veselí nad Moravou. Těmi jsou nový objekt vinařství s restaurací, ubytování Salajka a bistro TIRC – Dock. V současnosti je už u přístavu k vidění hrubá stavba ubytování apartmánového typu, kde se má otevřít celkem šestatřicet pokojů. „Celkem je to sto lůžek,“ sdělil jednatel Vinařství Marcel Soural.