„Průměrná návštěvnost se pohybuje okolo dvou set dvaceti lidí za den,“ stojí na oficiálním webu města.

Největší zájem měli lidé o bruslení předminulou neděli, kdy obsadilo ledovou plochu tři sta čtyřicet bruslařů. Sezona na kyjovském kluzišti tradičně potrvá do začátku března. Bruslí se v blocích dlouhých půldruhé hodiny, která lidi starší patnácti let stojí čtyřicet korun, děti do šesti let se na led dostanou zdarma.