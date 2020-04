Nemocnice TGM v Hodoníně žádá o pomoc dobrovolníky starší osmnácti let. A přijímá další. Ti by měli především příchozím měřit tělesnou teplotu.

Dobrovolnická pomoc. Vstupní kontrola před chirurgickou ambulancí v hodonínské nemocnici. | Foto: Nemocnice TGM

Obrací se tak především na ty, kteří jsou nyní doma na nuceném pracovním volnu a rádi by využili svůj volný čas nebo chtějí pomoci tam, kde je to potřeba. Zájemci mají kontaktovat na mobilu 606 702 360 Lucii Maděřičovou z Dobrovolnického centra Dobromysl, která koordinuje dobrovolnickou pomoc v sociálních zařízeních v Hodoníně, a to včetně nemocnice.