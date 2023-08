Akutně chybí všechny krevní skupiny. Toto sdělení Nemocnice TGM v Hodoníně následovalo v tomto týdnu na sociální síti po dvojici odběrových dnů.

Dárce krve shání hodonínská nemocnice. | Foto: Nemocnice TGM Hodonín

Darovat svoji krev totiž dorazila méně než polovina obvyklého počtu bezpříspěvkových dárců. „Chybí nám kvůli prázdninám a dovoleným akutně už všechny krevní skupiny, lednice s krevními konzervami kompletně zeje prázdnotou,“ přiblížila Lenka Čtvrtečková z pracoviště hematologie a transfuzní služby. Tady loni vyrobili 2367 transfuzních přípravků, které pak pomáhaly na odděleních hodonínské nemocnice.

Na transfuzní stanici přišlo poslední červencové pondělí pouhých dvanáct dárců, přitom nemocnice za jeden potřebovala více než dvojnásobný počet krevních konzerv. Situace se pak příliš nezlepšila ani druhý odběrový den, tedy v úterý. „Právě období prázdnin je přitom dobou zvýšeného výdeje krve, a to nejen kvůli plánovaným operacím, ale také zvýšenému počtu úrazů či nehod,“ sdělila mluvčí hodonínské nemocnice Bohdana Kuzmová Křepinská.

Zdroj: Youtube

Jak dále vysvětlila, pokud se vyčerpají zásoby určité krevní skupiny, oslovují Hodonínští okolní nemocnice a hlavně Fakultní nemocnici Brno, s níž spolupracují v tomto ohledu nejvíce. Jde ale o placenou službu.

Hodonínská nemocnice má sice v evidenci více než šest tisíc aktivních dárců. Jenže za rok chodí darovat svou krev jen více než tisícovka z nich. Předloni přišlo na hodonínskou transfuzní stanici 1 190 dárců, loni jich bylo už o více než stovku méně, a to 1081. Ti pak poskytli téměř dva tisíce čtyři sta odběrů. „Jsme vděční za každého nového dárce. Naše radost je o to větší, když se z prvodárců stanou dárci pravidelní a my se můžeme spolehnout na jejich pomoc,“ uvedla Čtvrtečková.

Jenže také počet prvodárců se v Hodoníně snižuje. V roce 2021 jich k odběru dorazilo 119, loni pak přišlo už jen jednadevadesát prvodárců. Na Den dárců krve v polovině června loni ani předloni nepřišel ani jeden prvodárce.

Každopádně další možnost pro darování své krve mají zdraví dospělí lidé v hodonínské nemocnici v pondělí 7. a v úterý 8. srpna. Dárci krve všech skupin mohou dorazit po oba odběrové dny mezi šestou a půl osmou ráno.