„Od příštího týdne se přidá s plánovanými výkony gynekologie, a pak i další odbornosti,“ informoval ve čtvrtek ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.

Návrat plánovaných operací je postupný, a to především kvůli tomu, že se nemocnice musí vyrovnat s náporem pacientů s onemocněním Covid-19 s těžkým a středně těžkým průběhem. Těch totiž na nemocničních lůžkách v Hodoníně zůstává ještě téměř pětadvacet včetně tří v intenzivní péči. Téměř desítka lůžek je navíc rezervou pro další nemocné s koronavirem.

Předchozí příval pacientů s onemocněním Covid-19 totiž uzavřel stanici Interna muži, jednu stanici na chirurgii a oddělení gynekologie. „Díky tomu, že ubývá covidových pacientů, tak jsme je mohli soustředit jen na jedno místo v nemocnici, a to na oddělení ošetřovatelské péče,“ přiblížil aktuální změny šéf nemocnice. Pacienti z ošetřovatelské péče se přestěhovali do interny, která disponuje dostatečnými 43 lůžky. V souběhu s velkým stěhování se v minulém týdnu v nemocnici prováděla rozsáhlá desinfekce prostor pro návrat do běžného provozu.

Píchněte nám – píchneme vám

Lékaře tak nyní čeká navíc kromě akutních ještě zhruba stovka odložených operací. „Operuje se na dvou sálech a postupně se bude i na třetím,“ sdělil ředitel s tím, že se nemocnice potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, a to jak sester, tak lékařů. „Bylo jich málo již v době předcovidové, kdy bylo nedostatkových několik odborností. Nyní je nedostatková téměř každá,“ posteskl si Tesařík.

Ten zároveň vyhlásil výzvu pro očkovací centrum v hodonínském kulturním domě s heslem: Píchněte nám – píchneme vám. Vyzývá zdravotníky k pomoci v centru, aby se současný personál mohl vrátit k péči o pacienty v nemocnici. „Očkovací centrum již díky zajištění vyšších dodávek vakcín ze strany kraje a naší nemocnice, která je co do množství podaných vakcín třetí nejúspěšnější v kraji, nabíhá v těchto dnech do kýženého režimu plné kapacity. Tento týden jsme očkovali průměrně 400 dávek denně, ale již příští týden budeme mít 650, a to jedeme na hranici kapacity,“ sdělil ředitel s tím, že v Hodoníně očkují vakcínami Pfizer/BioNTech.

Na očkování ve čtvrtek čekalo už 1700 zaevidovaných lidí. Proočkovaní jsou už všichni zájemci z řad starší 80+ a 70+, 65+ ještě zbývá zhruba 700 klientů. „A již nastupuje velice silná skupina 55+, kde je od začátku týdne již 800 zájemců po registraci,“ přiblížil Tesařík. Doplnil, že v očkovacím centru přibylo vyčleněných čekacích míst.