A také letos za první pololetí v Kyjově na loňský rok navázali. „V první polovině roku 2024 se u nás v porodnici narodilo 368 dětí. Všechny z jednočetných těhotenství, dvojčátka jsme zatím letos neměli,“ informoval primář kyjovského gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Kostka.

Kyjovští tak mají po šesti měsících nakročeno překonat loňskou hranici sedmi set porodů. Navíc se v kyjovské nemocnici i za první čtyři červencové týdny narodilo dalších téměř šedesát dětí.

Přitom loni do hodonínského okresu přibylo podle dat Českého statistického úřadu celkem 1 159 novorozenců, což byl oproti minulým let značný propad. Předloni se narodilo 1 340 a v roce 2021 dokonce 1 507 dětí. Tedy během dvou let se tak porodnost do hodonínského okresu propadla o téměř 350 novorozenců.