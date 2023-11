Díky rozsáhlé finanční injekci do stavby, do zdravotnické techniky a vybavení v hodnotě přesahující sto třicet milionů korun je připravené na příjem pacientů, kteří se ve velmi těžkém stavu i se selháním životně důležitých orgánů dostávají do péče zdejších specialistů. Ti přitom na oddělení ročně zachraňují okolo tří stovek lidí.

Právě pro tyto pacienty má nyní zdejší zdravotnický personál k dispozici moderní a kvalitativně mnohem lepších prostory a také sedm špičkových lůžek. „Pracoviště je přímo propojeno s operačními sály a diagnostickými zařízeními, což umožní rychlý a bezpečný přesun pacientů a poskytnutí potřebné péče v akutních případech,“ upozornil ředitel kyjovské nemocnice a bývalý primář tohoto oddělení Jiří Vyhnal.