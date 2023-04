Do razantní změny ve vedení nemocnice v Kyjově na Hodonínsku se pustil ředitel Jiří Vyhnal. Nechal vypsat výběrová řízení na čtyři pozice svých náměstků: ekonomického, provozně-technického, pro zdravotní péči i pro léčebně preventivní péči pro interní obory. Posty mohou obhajovat i současní pracovníci, kteří je zastávají.

Nový ředitel Nemocnice Kyjov, primář ARO Jiří Vyhnal. | Foto: Deník/Petr Turek

Vyhnal Deníku řekl, že důvodem je snaha o zvýšení dynamiky vedení organizace. „Výběrové řízení je otevřené, mohou se jej zúčastnit i stávající náměstci. Jde o to přinést do nemocnice čerstvý vítr, změny pohledu a inovace,“ zdůvodňoval krok ředitel Vyhnal.

Je tak zvědavý i na vize, s nimiž se zájemci představí. „Vedoucí zaměstnanec by měl po určité době shrnout minulou práci a představit budoucnost, kterou zamýšlí. Jaké má strategické vize a jak přemýšlí, aby věci byly neustále v pohybu,“ oznámil Vyhnal.

Konec stavebního úřadu ve Ždánicích? Vedoucí odchází, obce v okolí mají obavy

Zájemci se mohou přihlásit do 5. května. Ředitel ještě jmenuje potřebnou komisi. „Budu se snažit do ní obsadit lidi, kteří jsou odborníky ve svém oboru a věnují se tomu. Komise bude vícečlenná. Budou tam rovněž odborníci z venku. Jde mi hlavně o to, posunout myšlení dopředu. To je v dnešní turbulentní době potřeba, abychom byli konkurenceschopní a moderní,“ zdůraznil Vyhnal.

Soutěž o křesla náměstků má být u konce do závěru května. Otevřené výběrové řízení vnímá pozitivně například právník Marek Zelenka ze spolku Oživení, který se už čtvrtstoletí věnuje zlepšování fungování veřejných úřadů a institucí, navrhuje a prosazuje systémová protikorupční opatření.

VIDEO: Kyjovští chtějí otevřít aquacentrum v létě. Pokutě se brání i soudně

„Záleží na tom, kdo bude vybírat a jak bude výběrové řízení působit navenek transparentně, a jestli není předdomluvené. Taková funkce, jakou je náměstek ředitele nemocnice, je tak vysoká, že by se u ní měly dělat výběrová řízení automaticky,“ sdělil právník

Nynější ředitel má zkušenosti nejen jako primář, ale právě i co by náměstek, a to pro zdravotnictví. Současní náměstci, na jejichž pozice je vyhlášený konkurz, jsou ve svých funkcích rozdílnou dobu. Ekonomický náměstek Zdeněk Buštík od října 2021, provozně-technický náměstek Bronislav Klečka od roku 2011 a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Veronika Neničková je ve své funkci ještě déle. Od května do prosince minulého roku ji dokonce krajští radní pověřili řízením celé nemocnice. V největším zdravotnickém zařízení hodonínského okresu působí už od roku 1994. Náměstkem pro léčebně preventivní péči pro interní obory je dlouholetý primář infekčního oddělení Josef Blažek.