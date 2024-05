Většina stížností je podle ní o komunikaci. „Nedorozumění, dlouhé čekací doby a podobně. Například poškození zdravotního stavu, to opravdu ne,“ řekla Neničková.

„Mnohdy se stává, že lidé zavolají nebo přijdou na sekretariát a chtějí něco řešit. Jenom tím, že si s nimi sednu a rozebereme problém , a to teď hned, tak se zklidní. Zjistí, že neexistuje jen jejich úhel pohledu, ale jsou tady jiné podmínky práce či dané situace,“ řekla Deníku ombudsmanka.

Podobné zkušenosti mají i z jiných nemocnic. „Sedmdesát procent tvoří krizová komunikace a třicet procent ostatní problémy. Ty ostatní problémy se skládají z běžných věcí typu úklidu, stravy, parkování a podobně. Těch hlavních sedmdesát procent tvoří názorový střet mezi zdravotnickou částí a pacientem a jeho rodinou na straně druhé,“ uvedl Václav Polok, který je místopředsedou republikové Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví.

Úkolem ombudsmana podle něj není konflikt vyřešit, ale zprostředkovat kontakt a vhodně jej nastavit s maximem informací tak, aby byly obě strany spokojené. K problémům často dochází o víkendech nebo svátcích, kdy lidé přicházejí na pohotovosti.

Místopředseda Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR Václav Polok (zleva) s předsedou Petrem Ballekem v dějišti celorepublikové konference ombudsmanů ve zdravotnictví ve Skalce u Kyjova.Zdroj: Deník/Petr Turek

Klíčové bývají emoce. „Hrají první a nejvyšší roli. Lidé totiž přicházejí do nemocnice s problémy. Ty vyvolávají strach a obavy. A jakmile mají strach a obavy, tak tím pádem je potom reakce emocionální a mnohdy hodně vyhraněná,“ popsala důležitý aspekt ombudsmanka kyjovské nemocnice Neničková.

Spory pacientů a zdravotníků se ale odehrávají také v opačném gardu. Tedy, že si stěžuje nemocniční personál.

„Nejsou to oficiální stížnosti, ale setkáváme se i s nestandardním chováním pacientů či jejich příbuzných. Zdravotníci se cítí někdy i ohroženi a je těžké rozeznat, jestli to ohrožení od pacientů je úmyslné, anebo je dané opravdu zdravotním stavem. A my víme, že ten zdravotní stav hraje stěžejní roli v tom, jak se lidé chovají,“ dodala Neničková.