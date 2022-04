Nemocnice Kyjov bude od dubna bez ředitele, poslanec Wenzl odchází

Informoval o tom mluvčí nemocnice Filip Zdražil. „Veronika Neničková v Nemocnici Kyjov působí od roku 1994 a její chod proto dokonale zná. V čele největšího zdravotnického zařízení v okrese Hodonín setrvá do řádného výběrového řízení. To by mělo být vypsáno v řádu několika měsíců,“ upřesnil mluvčí kyjovské nemocnice.