Anesteziologicko-resuscitační oddělení tady stěhovali, i rozšiřovali na dvě. V péči tamních lékařů a sester bylo ve středu deset pacientů s Covidem-19 z toho devět neočkovaných. „Jsou tady v umělém spánku manželé, kteří leží v podstatě vedle sebe, oba nakažení covidem, oba skončili napojení na plicní ventilaci. A není to poprvé, co se manželský pár dostává na naše oddělení,“ upozornil Jiří Vyhnal, primář kyjovského ARO.

Tamní covidoví pacienti jsou narození mezi lety 1944 až 1994. „Covid je příčinou pro jejich hospitalizaci, důvodem jejich plicní ventilace a kritického stavu. I přitom nadlidském sebeobětování a úsilí děláme maximum, ale každý den bojujeme o nějaké volné lůžko,“ posteskl si primář.

Online reportáž

Nemocnice dosáhla svého stropu. „ARO máme v tuto chvíli zahlcené. Narážíme na kapacity ať už prostorové, ale zejména personální,“ sdělil mluvčí nemocnice Filip Zdražil. Na druhou stranu uklidnil, že úmrtnost u pacientů je v této vlně nižší než na podzim. "Pacienty se velké míře daří dostávat zpátky do života bez jakýchkoliv následků. Souvisí to asi i s tím, že se jedná daleko častěji o mladé lidi," sdělil mluvčí.

Výhled ohledně vyčerpání nemocničních kapacit ale není pozitivní. Standardní lůžka rozšířených infekčních oddělení obsadilo 34 lidí nakažených koronavirem. „Vím o mnoha lidech, kteří leží na infekčním oddělení, kteří mohou dospět do stádia plicní ventilace, a jejich počty jsou vysoké. Uděláme maximum pro to, abychom všem pacientům mohli zabezpečit stoprocentní péči. Do této chvíle se to daří. Tím prvním, co se snažíme udělat, je přeložit pacienty do méně vytížených zařízení ať už na jižní Moravě nebo do ostatních regionů České republiky. Není vyloučené, že pokud by k tomu došlo, tak se obrátíme třeba i na Prahu a bude povolán Fénix,“ nastínil možný vývoj primář ARO.

Covidoví pacienti ve středu



Nemocnice Kyjov

standardní infekční lůžka: 34 pacientů

ARO 1 + 2: 10



přemístění v posledních dne: 1 pacient FN Brno Bohunice



Nemocnice Hodonín

standardní infekční lůžka: 29 pacientů



lůžka z intenzivní péčí: 6



přemístění v posledních dne: 1 pacient FN Brno Bohunice

Situace se nevyvíjí dobře ani v blízké Nemocnici TGM v Hodoníně, kde obvykle infekční oddělení ani není. Ve středu dopoledne se tady ale personál staral na standardních lůžkách o 29 pacientů s covidem. Na intenzivní péči pak pečovali o šest lidí nakažených koronavirem a všechni byli bez očkování. „Situace se zhoršuje a blížíme se hraničním kapacitám. Nakažený covidem máme i některý personál, řešíme přesuny zaměstnanců, je to dost špatné. Obáváme se dalšího průběhu, protože data od Ústavu zdravotnických informací a statistiky naznačují, že v průběhu deseti dnů dojde ke zdvojnásobení hospitalizovaných,“ uvedl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík, který je i novým členem zdravotního výboru poslanecké sněmovny.

Zároveň upozornil na nezodpovědnost některých lidí v souvislosti s podáváním monoklonálních protilátek. „Jejich včasné podání přitom může zabránit zhoršení stavu, kvůli kterému může pacient skončit na lůžku. Avšak stává se nám, že si sice někteří lidé podání protilátek u nás domluví, ale pak si to rozmyslí a už nepřijdou,“ uvedl Tesařík.

V nemocnicích se navíc shodují i na dalším velkém problému, který souvisí s tím, že pacienty s covidem plní dříve normálně fungující klasická oddělení. Následky jsou omezení péče a odklady plánovaných operací. „Sekundární škody jsou rozhodně nezanedbatelné. Například kvůli odložení operace kolene se prodlužuje doba podávání silných léků proti bolesti, na které pak může být pacient závislý,“ přiblížil jedno z rizik lékař Vyhnal.

Kvůli vysokému nárůstu nakažených se s výrazným omezením péče potýkají také brněnské nemocnice. V té fakultní v Bohunicích upravili veškeré ambulantní provozy. Na covidových odděleních tam jen za poslední týden přibylo dalších padesát pacientů. „Důvodem není malý počet lůžkových kapacit, ale především kritický nedostatek personálu,“ podotkl tamní zdravotnický náměstek Ondřej Ludka.

Noční vloupačky v Prušánkách: vykradli domy i garáže. Zmizelo nářadí nebo kolo

Obdobná situace panuje i v dalších brněnských zdravotnických zařízeních. Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny je podle mluvčí Dany Lipovské situace kritická již od minulého týdne. „Přes víkend jsme kvůli přesunu personálu uzavřeli jedno z oddělení, tím jsme získali lékaře pro případný příjem dalších covidových pacientů,“ upřesnila Lipovská.

K omezení plánované péče přistoupili v Nemocnici Milosrdných bratří. Stejné opatření chystá od pondělí i Úrazová nemocnice. Plánované zákroky uskuteční lékaři tento týden pouze u pacientů, kteří již mají předoperační vyšetření. „Situace s covidovými pacienty nadále eskaluje, ale i při tomto náporu obě nemocnice fungují na maximum a celou situaci zvládají jak nejlépe mohou,“ sdělil ředitel obou brněnských zdravotnických zařízení Pavel Piler.