Nesmazatelný odkaz. Milada Bimková se zapsala do podvědomí folkloristů

V těchto dnech by se dožila 94 let pedagožka a sběratelka lidových písní a tanců Milada Bimková z Hodonína, Její rodiče, Marcelín a Anna se narodili a do roku 1921 žili v Mistříně.

Učitelka a sběratelka lidových písní a tanců Milada Bimková se narodila v Hodoníně. | Foto: Městská knihovna Hodonín