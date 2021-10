/FOTO/ Původně měl vést sociální demokraty do parlamentních voleb na jihu Moravy jako jednička, nakonec se rozhodl úplně odstoupit z kandidátky. Volby skončily pro ČSSD neúspěchem. Poprvé od roku 1992 nebude mít v Poslanecké sněmovně ani jednoho zástupce. „Je to velká prohra. Vypadnutí ze sněmovny je smutné," řekl starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan.

Starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan chce kandidovat do vedení celostátní ČSSD. | Foto: Jindřich Špaček

Jako důvody mizerného výsledku jmenuje dlouhodobou sérii špatných rozhodnutí. „Neměli jsme vstoupit do vlády, potom se nepodařilo voliče přesvědčit, že je naše účast ve vládě úspěšná. Naopak se ukázala jako destruktivní. Za to nese odpovědnost současné vedení strany. Dalším faktorem bylo určité zakonzervování se do sebe. Chyběl nám nějaký impuls, reflexe toho, co se ve společnosti děje, kam se ubírá. Chce to levici modernizovat," míní Štefan. Ke své budoucnosti ve straně se jasně nevyjádřil.