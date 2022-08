Povodně stále hrozí, říká expert z Povodí Moravy. Brno v roce 1997 zachránil Vír

KOMPLETNÍ TÉMA K POVODNÍM NAJDETE ZDE

Velké množství vody se vylilo z koryta Dyje do ulic Znojma, zásadní roli sehrála Vranovská přehrada v níž vodohospodáři udrželi značnou část vody, aby získali čas na evakuaci lidí. Pernou noc zažili i obyvatelé Hevlína na Znojemsku, které ohrožovala voda valící se k domům z protržené hráze koryta řeky ve výše položených Dyjákovicích. Opustit své domovy tam muselo na třináct set lidí. Voda sužovala také Jevišovku a Novosedly na Břeclavsku.

Povodňová vlna se přihnala do Znojma z Vranova nad Dyjí a za bezmocného ticha vstoupila do domů obyvatel bydlících v jižní části města. "Hladina na vodním díle Znojmo byla jen o šestnáct centimetrů níž, než hrana mostovky přelivu. Koruna hráze byla proto preventivně zpevněna pytli s pískem. Situace byla komplikována velkým množstvím vyvrácených stromů připlavených z oblasti Národního parku Podyjí, které ucpávaly průtočný profil přelivu," zapátral v záznamech mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan LakomýPřes Dobšice pokračovala vlna dál až do příhraničního Hevlína. „Vybavuji si strach lidí, vyčerpanost, ale také obrovskou solidaritu obyvatel při záchraně obce. Pomáhali vojáci, hasiči, z náměstí se stala obrovská skládka písku, který se pytloval pro zátarasy. Lidé nastupovali v noci do autobusů, které je rozváželi pryč z obce. Byly totiž předpoklady, že ulice Hevlína zaplaví půl metru vody,“ vzpomněl nynější starosta obce Antonín Pichanič, který se záchranných prací tehdy účastnil jako řadový občan.

Předpovědi hydrometeorologů byly tenkrát v zárodcích, stejně jako internet, integrovaný záchranný systém neexistoval v podobě, jakou ji známe dnes a mobilní telefon byl spíše raritou. „Všechno jsme objížděli na kolech, drátový telefon na obci zvonil tak často, jak jsem ještě nikdy nezažila. Zajišťovali jsme evakuaci autobusy, ale také potraviny a vodu pro brigádníky, s pomocí se ozývali rodáci i dobrovolníci,“ vybavila si Alena Hortová, tehdejší i současná pracovnice tamního úřadu.

Vojáci klepali na okna

Ve vzpomínkách ji utkvělo podivné ticho po evakuaci. „Jen vojáci klepali i o půl třetí ráno na okna domů, v nichž se svítilo, aby přiměli obyvatele opustit domovy,“ vybavila si Hortová.

Po třech probdělých nocích Hevlínští nakonec obec před vodou uchránili a k závažným škodám ani újmám na zdraví nedošlo. Jezero vody o rozloze zhruba sedmnáct set hektarů ale zůstalo v tamních polích ještě dlouho. „Zachránil nás několikakilometrový val kolem obce, s nímž nám pomohla technika z cihelny a také překopání silnice směrem do Rakouska,“ podotkl místostarosta Pavel Čaj.

Tím se ale voda začala nebezpečně blížit k sousední Jevišovce. Nebezpečí představovala především stejnojmenná říčka, jíž se vracela voda z Dyje zpátky do obce. „Čtrnáctého srpna byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity a o den později v noci zažívali obyvatelé v jedenáct hodin v noci nepříjemné pocity. To když po vesnici blikaly modré majáčky a hlas z tlampače je vyzýval k evakuaci. Část obyvatel odjela k příbuzným a známým, část byla evakuována do kasáren v Mikulově,“ přibližuje události záznam v jevišovické kronice.

Keře ve Znojmě v ohrožení: líhnou se žraví zavíječi. Stěžejní je rychlý zásah

Také tam přišly na řadu lopaty a pytle s pískem „Zvyšovali jsme hráze a stavěli bariéru u ohrožené ulice u nádraží. Bohužel přes řadu jednání problémy se záplavami zůstávají nevyřešené,“ posteskla si starostka Božena Bošiaková, která byla tehdy členkou povodňové komise.

Ohrožené byly také Novosedly a Nový Přerov. Rozsáhlé povodně sužovaly jižní Moravu v roce 1997, 2002 a 2006. První dvě patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Zatímco někde se už podařilo vybudovat protipovodňová opatření, v některých zasažených obcích jako například v Hevlíně a Jevišovce, se je stále nedaří prosadit.

Postup povodní 2002:



* První vlna:

7. srpna - Déšť rozvodnil hladiny jihočeských řek, během dvou dnů spadlo 278 mm srážek

8. srpna - Voda zaplavila jihočeská města, Bylo evakuováno přes 2000 lidí

9. srpna - Deště na jihu Čech ustaly a voda opadla. Vltava dosáhla průtoku 1500 m³/s

10. srpna - První vlna záplav skončila a začal velký úklid a sčítání škod, meteorologové však varovali před dalšími vytrvalými srážkami

11. srpna - Odpoledne začalo na jihu Čech silně pršet, vodohospodáři odpouštěli přehrady



* Druhá vlna:

12. srpna - Ukázalo se, že druhá vlna bude mnohem silnější než první. Pod vodou se ocitla všechna velká jihočeská a západočeská města

13. srpna - Voda začala strhávat první mosty, přišla také na Znojemsko, začala tam evakuace

14. srpna – Pozdě večer Dyje ve Znojmě kulminovala. Stále pršelo. V Hevlíně bylo evakuováno na 1300 lidí. Hladina Vltavy v Praze dosáhla výšky 782 cm.

15. srpna – Evakuace osob v Jevišovce a Novosedlech na Břeclavsku. Hladina Dyje na Znojemsku klesla. Areál Spolany Neratovice byl zcela zatopen, došlo k úniku chloru.

16. srpna – Přestává pršet, hladiny řek začínají klesat a stratují práce na odklízení škod.

Povodeň 2002 v republikových číslech:

* 17 lidí přišlo o život

* 134 zvířat ze Zoo Praha přišlo o život

* v 6 krajích byl vyhlášen nouzový stav

* 753 postižených obcí

* 225 000 evakuovaných lidí

* 73,3 mld. Kč škod, z toho 7 mld. Kč pražské metro

Zdroj: wikipedia.org

Tragická nehoda u Mramotic: řidič nedal přednost, na místě zemřel

Povodeň v srpnu v 2002 v povodí Dyje v číslech:

• Celkové škody: 423 mil. Kč

• Oběti na životech: 0

• Evakuováno: 8 obcí, 5 578 obyvatel v okresu Znojmo, 2 123 obyvatel v okresu Břeclav

• VD Vranov zachytilo: 33,6 mil. m3 vody (17 mil. m3 v první vlně, 16,6 mil. v druhé vlně)

• Objem povodně na VD Vranov dosáhl 156 mil. m3 vody

• Kulminační průtok na přítoku do VD Vranov: 425 m3/s (odpovídá dvousetleté povodni)

• Historické povodně na horním toku Dyje: r. 1900 – 481 m3/s, r. 1909 – 466 m3/s, r. 2006 – 490 m3/s



Zdroj: Povodí Moravy s.p.