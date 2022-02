Tamní obyvatelé neskrývají rozhořčení. Starostka Klára Čudrnáková zdůraznila, že problém chtějí vyřešit co nejdříve. „Všichni se divili, kde se u hřbitova pneumatiky vzaly. Celou záležitost jsme tak nahlásili na policii a odbor životního prostředí. Chceme to vyřešit co nejdříve. Nehledě na to, že čím déle na místě budou, zvyšuje se nebezpečí, že tam něco ještě přibude,“ upozornila.

O vzniku skládky vědí i úředníci z nedalekého Kyjova, pod který obec spadá. Bez prokázání viníka však podle vedoucího radničního odboru organizačního a právního Filipa Zdražila zatím nemohou nic udělat. „Momentálně to proto obec řeší s policií,“ reagoval.

Přibudou kamery

Dražůvky policistům poskytnou potřebné kamerové záznamy, které pořídili tamní obyvatelé. Jako prevenci před podobnými případy už v úterý navíc nechají nainstalovat kamery přímo u hřbitova.

„Je smutné, že i tak malé obce jako naše, musejí mít kamery. Už kolem Vánoc jsme kolem hřbitova našli tři hromádky vysypané suti. Přesto nás ale nikoho nenapadlo, že se mohou dít takové věci, že nám tady někdo vyskládal zřejmě plnou dodávku pneumatik,“ kroutila hlavou starostka Čudrnáková.

Na druhé straně okresu, v Rohatci bojovali s nepořádnými řidiči léta. Situaci se však Rohateckým postupně podařilo zlepšit. "Před čtyřmi či pěti lety jsme ve dvou lokalitách uklízeli stovky odhozených, ale i poskládaných pneumatik snad všech velikostí od tenkých na Babetu až po velké na traktor. Výrazně nám od nich pomohla Akce ukliďme Rohatec," sdělil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

V posledních letech se podle něj počty nalezených pneumatik snížily spíše do řádu jednotek. "Informují nás o nich hlavně pejskaři, kteří je objeví. Pneumatiky následně uklidíme. Zůstává ale otázkou, kdo je na našem katastru vyhazuje. Naši občané mohou totiž pneumatiky odvézt na některý z našich dvou sběrných dvorů," dodal starosta s tím, že vyhozené pneumatiky, pračka či skříně se objevují nadohled od hlavní silnice.