Pochází z velké rodiny. „Mám čtyři sourozence, takže jsem nikdy nebyla zcela osamělá. Spoustu věcí jsem ale rodině sdělovat nechtěla, a proto jsem se svěřovala papíru,“ popisuje Černá počátky své tvorby.

Kámen osudu je autobiografické dílo, jehož prostřednictvím vypráví sebe sama. Trojdílný komiks mění formát i výtvarnou techniku a zprostředkovává putování kamene osudu. Snoubí v sobě prvky hlubokého filozofování, absurdních zvratů i groteskních zápletek. Podle porotců představuje pozoruhodný experiment, který přesahuje rámec studentské práce.

Ocenění je součástí komiksových cen Muriel. Pomáhá mladým tvůrcům zviditelnit se a prosadit ve světě komiksu, zároveň je oceněním jejich práce a talentu. „Jsem velice poctěna a cítím, že se roky tvrdé dřiny a odříkání konečně začínají vyplácet,“ komentuje studentka.

Popularita českého komiksu zdánlivě není příliš vysoká, podle ní by to mohla změnit například podpora od státu. „A to nejen těch komiksů, které jsou scénáristicky vydařené, ale i výtvarně originálně zpracované. Tím bychom mohli docílit zvýšení kvality českého mainstreamového komiksu a jeho popularity na globálním trhu. Pokud jde o malonákladové, alternativnější práce, tam by určitě také pomohl příliv peněz pro možnost vyšších nákladů a rozšíření okruhu čtenářů,“ myslí si mladá autorka.

Již nyní má do budoucna velké plány. „Protože studuji animaci a animovaná forma vyprávění příběhů mě nekonečně baví, chci vytvořit krátký animovaný film Kámen Osudu,“ prozrazuje Julie Černá.