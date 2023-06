A najdou tady také jízdný řád. Pro první víkendové jízdy bude připravený historický motorák M240 na nádraží Uhřice. Odtud vyrazí na pětačtyřicetiminutovou pouť do stanice Krumvíř. „Námi dotovanou cenu jízdenky jsme stanovili na devětaosmdesát korun. Motoráček bude jezdit o prázdninách každou sobotu a neděli, na nádraží bude i nějaký program, jako skákací hrad či hry pro děti. I ve vláčku dostanou úkoly, aby se po cestě nenudily,“ přiblížil Dvořák.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Kromě samotného motoráčku budou na nádraží v Uhřicích u Janova Dvora k vidění i vlaková souprava, která bude sloužit jako zázemí Zážitkové železnice. Ta o tomto víkendu přijela mezi Násedlovice a Uhřice z Brna. Do Čejče dorazila tažená lokomotivou z roku 1967, které se přezdívá Barča nebo taky Bardotka. „Za ní je například z konce sedmdesátých let lehátkový vůz z řady Bc, který nám bude sloužit jako zázemí. Dále je tady služební vůz Rybák Dsd, ten pochází roku 1948,“ ukázal a představil historické exempláře předseda Klubu přátel kolejových vozidel Jiří Kotas.

Kromě zmíněné dvojice na jihovýchod Moravy přijel také přípojný vůz Balm Bix řady 020 z poloviny šedesátých let přizpůsobený k využití na barový vůz. „Na uhřickou dráhu potáhneme lokomotivou, která má nižší nápravový tlak, pochází z roku 1978 a říkalo se jí Malý čmelák nebo Kocour,“ vysvětlil na nádraží v Čejči Kotas.

VIDEO: Historický parní vlak vyrazil do Terezína, trať z Uhřic opět ožila

Historický motorák M240 pro šestapadesát cestujících vyrazí ze stanice Uhřice poprvé první červencovou sobotu, a to hodinu před polednem. Další jízdy mají odjezdy v sobotu a v neděli ve 13.45 a 15.30. Vlak bude projíždět zastávkami Dambořice, Bohumilice, Klobouky do stanice Krumvíř, kde bude patnáctiminutová pauza, před odjezdem zpátky. „Na nádraží v Uhřicích bude gastrovagon i vůz, kde budou pro případ deště připraveny pro děti hry. Chtěli bychom tam mít i šlapací drezínu. Bude to zajím jen část toho, co tady ještě zamýšlíme. Chtěli jsme to vyzkoušet a hodláme naplánovat provoz na celé příští prázdniny,“ uvedl Dvořák.

Ten už loni představil na místní dráze z Uhřic do Terezína ukázkovou jízdu historickým vlakem. Více než století stará trať byla nevyužívaná. Osobní doprava do Ždánic tady skončila už před čtvrtstoletím. Pak už zůstala mezi Čejčí a Uhřicemi jen nákladní. „To skončilo ukončením nakládky surové ropy v březnu 2007,“ připomněl Leoš Tomančák, který se dlouhodobě věnuje historii nejen regionální železnice. Mezi uhřickým Janovým Dvorem a Ždánicemi nahradila koleje cyklostezka, která se otevřela v roce 2016.

Trať ze Ždánic do Čejči:

Stavba trati: 1906 až 1908

První vlak s cukrovou řepou: 1908

Veřejná doprava: od 1909

Zastavení pravidelné osobní dopravy: 1998

Poslední nákladní vlak až do Ždánic: 2003

Poslední vlak pro ropu do Uhřic: 2007

Cyklostezka Ždánice – Janův dvůr: v provozu od 2016

Provoz na místní trati Janův dvůr – Terezín: 2022, maximální rychlost 25 km/hod.

Zážitková železnice Uhřice – Kobylí: od 1. července 2023 o prázdninových víkendech, třikrát denně