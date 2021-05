„Práce přerušilo na podzim deštivé počasí. Do podmáčeného terénu se nedostala těžká technika a nebylo ani možné provést zatěžkávací zkoušku,“ uvedl mluvčí radnice Josef Horníček.

Část cesty se na několik dnů ocitla pod vodou, a to jak kvůli té spodní, tak dešťové. „V současné době je už položen pevný základ. Nová cesta by měla být hotová do tří měsíců,“ dodal mluvčí.

Tato nová polní cesta, která nahrazuje někdejší panelku, vyjde pozemkový úřad na 13,7 milionu korun. „Po kolaudaci stavby převezme cestu do svého vlastnictví město,“ doplnil v tiskové zprávě Horníček. Podél cesty mají vyrůst stromy.