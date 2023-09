Toaletu má navíc zvelebit navenek i její obal, a to díky přírodnímu motivu Moravského Toskánska. Příchozí budou moci za využití WC platit kartou, přes internetové bankovnictví nebo formou SMS. „Novinka by zároveň neměla narušovat okolí a její dveře budou natočené směrem k autobusové zastávce,“ sdělila starostka s tím, že toaleta tak má být zároveň lékem na nešvar v podobě močení za zastávkou. Šardičtí se do novinky pustili jako do součásti přeshraničního projektu Kam za vtákmi, který veřejnosti přibližuje nedaleký ptačí park Kosteliska.

Hasiči ve Strážnici slavili sto třicet let, představili i třicetimetrový žebřík

Inspirací jim byla ale blízká větší vinařská obec Mutěnice, kde už lidé mohou využívat trojici mobilních chytrých toalet. „Jedna je na hřbitově, druhá u dětského hřiště a třetí pod rozhlednou. Jsou v lokalitách, kde další možnosti nejsou a nešly tam budovat stálé záchody. Myslím si, že nejvyužívanější je určitě toaleta u rozhledny, kam jezdí hodně lidí, navíc se tady mohou zastavit i pro občerstvení,“ přiblížil mutěnický starosta Jiří Zálešák. Podle informací z Mutěnic většinou zdejší moderní toalety využívají ženy. Zmíněné nejvytíženější WC je tematicky obaleno do zelena i se záchodovou deskou s motivem vinných hroznů.

Především je ale u vyhledávaného turistického cíle, tedy nad vinohrady při rozhledně Vyšicko. „Chytré toalety jsou potřebné jednak pro pohodlí hosta, a jednak také pro udržitelnost daného navštěvovaného místa,“ upozornil Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Naopak chybějící WC mohou svádět návštěvníky ke znečištění okolí jinak atraktivní lokality. „Nikdo přece nemůže chtít, aby lidé vykonávali potřebu do trávy nebo někam do křoví. Smart toalety tak nabízí vhodný servis nejen pro turistu, ale i pro místní nebo návštěvníky ze sousední vesnice. Navíc jde o podporu čistoty a udržitelnosti. Jde o dobrý nápad, který ale samozřejmě musí fungovat. Díky tomu se pak může rozšiřovat i do dalších míst,“ doplnil odborník na cestovní ruch.