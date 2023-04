Stovky lidí přilákala nad Čejkovice už první den slavnostně otevřená nová ekologická stavba Solis v rozšiřujícím se areálu firmy Sonnentor. Ta se zaměřuje především na přípravu čajů a zpracování biokoření. K viděním tady je nejen nová unikátní budova, ale uvnitř také nově otevřená zážitková exkurze provoněná atmosférou zdejších bylin.

K tomu si příchozí mohou vybírat na Předvelikonočním jarmarku či si zajít na některý z pořadů bohatého doprovodného programu. „Za první víkend prošlo zážitkovou exkurzí téměř deset tisíc návštěvníků,“ přiblížila v pondělí vedoucí marketingu Kamila Šťastná.

Výstavba samotné haly začala na podzim roku 2021 s říjnovým poklepáním základního kamene. Mimo jiné práci tady měli také hodonínští archeologové, kteří tu objevili pozůstatky až čtyři tisíce let starého osídlení z doby bronzové včetně velké keramické amfory. Po dokončení se do nového objektu přesunulo zpracování bylin, výroba porcovaných a sypaných čajů, moderní sklady, administrativní zázemí a nový zážitkový exkurzní okruh.

Mezi zajímavosti nové haly za tři sta milionů korun patří například to, že pro vytápění, chlazení i ohřev teplé vody využívá energii ze třiceti hlubinných geotermálních vrtů. Dešťová voda míří ze střechy do dvou záchytných nádrží, po přefiltrování slouží i pro splachování toalet. Centrem nové stavby je pak atrium, které do budovy přivádí denní světlo. „Chtěli jsme tak vytvořit unikátní místo, kde propojujeme tradici a moderní zelené technologie s úctou k přírodě i lidem. Celou budovou prochází transparentnost, což vnímám jako krok pro budoucnost potravinářství. Když firma vyrábí kvalitní produkty, není co skrývat," uvedl ředitel a spolumajitel společnosti Josef Dvořáček.

Exkurze postupně seznamuje s biopěstiteli, bylinkami, ekologickými obalovými materiály. Představuje komplexní proces až k hotovému produktu. „Část tunelu je vytvořena z ručně vyráběných hliněných omítek. Stropy jsme se rozhodli pokrýt z trhaných papírových pytlů od bylinek a část tvoří symbolické mraky ze zavěšených čajových sáčků. Těch je přes sto tisíc kusů,” nastínil prokurista firmy Zdeněk Chocholáček.

Firma navíc plánuje i druhou etapu výstavby nové haly s termínem dokončení v roce 2026. Díky ní by se mělo rozšířit návštěvnické centrum o novou prodejnu, kavárnu, promítací sál a velkou bylinkovou zahradu.

Program spojený s otevřením nové slunečné budovy i nové zážitkové exkurze pokračuje i v neděli, a to do sedmnácté hodiny.