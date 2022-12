Ten ani po nedávno oslavených čtyřiasedmdesátinách rozhodně neodpočívá, ba naopak. Pracuje už na další knize. Zatím čtenářům přiblížil samostatně obce Tvarožnou Lhotu, Kněždub, Radějov, Dolní Bojanovice a nyní Vnorovy, kde nastínil mimo jiné i tamní specifické štědrovečerní věštění. „Ze Vnorov jsou doloženy i jiné způsoby, dnes už málo známé. Například se obrátily čtyři hrnky vzhůru dnem, pod jeden se dal prsten, pod druhý hlína, pod třetí chleba a pod čtvrtý peníz,“ popsal Jiří Pajer postup vnorovské vánoční věštby, která měla místním poodhalit, co se jim do roka stane. Třeba jestli zbohatnou. Další možnosti se už čtenáři dozvědí v nové knize, která je k dostání na vnorovské radnici.

Jak dáváte dohromady kolektiv?

Nejdřív mě oslovily obce, pak si vyberu kolektiv a dáme se do psaní. Hlavní je, aby to netrvalo příliš dlouho, nevleklo se to. V tomto případě se práce sice kvůli covidu zdržely, ale i tak se podařilo knihu dokončit poměrně brzo.

Covid blokoval třeba návštěvy archivů?

Ano, ani společné schůze kolektivu se nemohly konat. Vnorovjané zamýšleli publikaci vydat ke stým narozeninám básníka Jana Skácela, které připadaly na únor letošního roku. Nakonec ji vydali k výročí úmrtí. Všechno je napsané podle pramenů a materiálů z odborného hlediska, ale zároveň je to napsané čtivě tak, aby si knihu mohl přečíst každý.