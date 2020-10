Pozice náměstků obsadí lídři Pirátů Lukáš Dubec, ODS Jiří Nantl, starostů František Lukl a lidovecký Jan Zámečník. V jedenácti členné radě získají dohromady šest křesel zástupci ODS a Starostů, kteří v neděli vytvořili společný zastupitelský klub.

Rozdělení oblastí oznámili lídři koaličních stran po večerním jednání. „Vyjednávací týmy všech stran, které budou tvořit koalici v Jihomoravském kraji, se v pondělí dohodli na rozdělení kompetencí a odpovědností v budoucích orgánech Jihomoravského kraje,“ oznámil pravděpodobný budoucí hejtman Grolich.

Zástupci vyjednávacích týmů podepsali v pondělí večer dohodu o rozdělení oblastí. „K ní nyní budeme zpracovávat programové prohlášení, které zapracujeme do koaliční smlouvy. Počítáme s tím, že do konce tohoto týdne ji zpracujeme, projde našimi orgány a v příštím týdnu ji budeme podepisovat,“ uvedl Grolich.

Lidovci budou kromě hejtmana nominovat i jeho náměstka, který dostane na starost oblast regionálního rozvoje. „Pod hejtmanem budou standardní gesce jako ekonomika a podobně. Navíc tam bude nově patřit sport,“ přiblížil Grolich.

Kromě Grolicha bude v krajské radě hájit lidovecké barvy také Jan Zámečník. Dostane na starosti regionální rozvoj.

Rozdělení pozic a gescí v krajské radě



KDU-ČSL: hejtman (ekonomika, vnitřní věci, bezpečnost, marketing, vnější vztahy, sport) a náměstek hejtmana (regionální rozvoj)



Piráti: první náměstek hejtmana (životní prostředí, participace a otevřenost), radní (sociální oblast a rodinná politika), radní (věda, výzkum, inovace, IT)



ODS: náměstek hejtmana (vzdělávání a strategie chytrého regionu), radní (doprava), radní (investice, majetek a infrastruktura), radní (zdravotnictví)



Starostové pro jižní Moravu: náměstek hejtmana (kultura, cestovní ruch), radní (územní plánování)

Piráti získají podle dohody tři posty v radě. „Budeme mít pozici prvního náměstka a dva radní. V gesci budeme mít životní prostředí, participaci a otevřenost, sociální oblast a rodinnou politiku, vědu, výzkum inovace a IT. Jedno z prvních témat, které budeme řešit je aktuální situace související s epidemií," sdělil pirátský lídr Dubec.

Piráti nominují do krajské rady Dubce, Jiří Hlavenku a Janu Leitnerovou. Dubec se stane prvním náměstkem hejtmana.

Občanští demokraté obsadí v krajské radě nejvíce postů ze všech koaličních stran. Strana bude mít čtyřčlenné zastoupení. „Pozici náměstka pro oblast vzdělávání a strategie chytrého regionu, radního pro oblast dopravy, radního pro investice, majetek kraje a infrastrukturu, radního pro zdravotnictví," upřesnil za občanské demokraty lídr Jiří Nantl.

Dnes pokračujeme programovými jednáními nové jihomoravské krajské koalice. Programový, ale zejména i mentální průnik mezi našimi stranami je velký. Na úspěchu této koalice máme zájem, protože v ní jsme.

Dnes pokračujeme programovými jednáními nové jihomoravské krajské koalice. Programový, ale zejména i mentální průnik mezi našimi stranami je velký. Na úspěchu této koalice máme zájem, protože v ní jsme. ?✌️? — Jiří Nantl (@jiri_nantl) October 6, 2020

Doplnil, že sám obsadí pozici náměstka pro vzdělávání a strategii chytrého regionu. Ostatní zástupci strany na pozice radních jsou podle Nantla předmětem vnitrostranického jednání.

Nejméně pozic zastanou v nové koalici představitelé Starostů pro jižní Moravu. Na starosti budou mít kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a vedle toho územní plánování, které dostane do gesce stávající náměstek hejtmana Martin Maleček. Druhou oblast za Starosty obsadí František Lukl, který zároveň bude zastávat pozici náměstka hejtmana.

Lidovci, kteří v krajských volbách získali nejvíce hlasů z budoucích koaličních partnerů, v radě obsadí nakonec pouze dva posty. Na jejich úkor získá jednu pozici navíc občanští demokraté. „Nejde nám o pozice, ale o věcné věci, které vedení kraje bude dělat. To se odrazí v programovém prohlášení. Nikdo to nevnímáme tak, že by nás to mrzelo nebo že bychom se v budoucí radě cítili nekomfortně," řekl Grolich.

Nantl uvedl, že výsledné rozdělení pozic je výsledkem celkové dohody v koalici. „Takhle jsme to společně diskutovali a takhle jsme se dohodli," shrnul Nantl.

Vyjednávací týmy se v základní dohodě shodli na postupech, které zabrání vzájemnému přehlasování stran v radě. „Mandáty v ní jsou poměrně vyrovnané, vždy se mohlo stát, že se dvě strany domluví, takže jsme se dohodli na společných mechanismech, které tomu zamezují. Nebude stačit prostá většina hlavně pro stěžejní rozhodnutí," prohlásil Grolich.