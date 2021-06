O tuto novinku pod zeleným pláštěm mají enormní zájem jak místní příznivci kuželek, tak ti přespolní. A dokonce i ti ze zahraničí. To dokládá i její otevření a první turnaj čtyřčlenných družstev registrovaných i neregistrovaných hráčů. „Zájem je obrovský, i mimo hrací program. Po tomto otvíracím turnaji budeme pořádat ještě další v červenci, tak snad uspokojíme i další zájemce. Ti nejsou jen od nás z České republiky, ale i ze zahraničí,“ řekl kuželkář a organizační pracovník SK Podlužanu Prušánky Zdeněk Zálešák.

Místní kuželna je nejen nová, ale má i mezinárodní kolaudaci. „Kuželkáři se sem těší, chtějí si zahrát na našich drahách, které mají parametry pro mistrovství světa,“ upozornil Zálešák. S kolegy z prvního týmu přitom museli jezdit osm let trénovat a hrát domácí utkání až do Valtic. Stará dvoudráhová kuželna v Prušánkách totiž nevyhovovala pro vyšší soutěže. I tak měli Prušánečtí v poslední sezoně na dosah postup do druhé ligy.

Ten však kuželkářům z Prušánek kvůli covidovému ukončení sezony unikl. Radost jim však dělá právě nová kuželna. Nebylo ale v silách klubu získat na ni potřebných dvaadvacet milionů korun. Vize nové sportovní haly pro kuželky však dostala reálnější kontury v minulém roce, kdy ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo dotační program pro oddíly s tím, že by státní podpora pokryla více než padesát procent nákladů. K tomu se přidala svojí výraznou pomocí obec. Mohlo se začít se stavbou kuželny. Kvůli původním podmínkám ministerské dotace musel být postup prací rychlý. „Začalo se ale makat neuvěřitelným způsobem jak stavební firma, sportovci, tak obec. Nasadili jsme maximální úsilí. I když přišly obrovské deště, další vlny covidu, tak povedlo ji dokončit,“ přiblížil starosta obce Lubomír Zahradník.

Za jedenáct měsíců tak v Prušánkách u fotbalového hřiště vyrostla nová kuželna. „Kuželky jsou u nás fenomén. Do různých soutěží včetně amatérské ligy se ročně zapojuje kolem tří set lidí,“ upozornil starosta.

Zmíněné amatérské ligy se účastní dvacítka místních týmů z více než dvoutisícové vesnice. „Kuželky jsou v obci sportem číslo jedna. Myslím si, že máme u nás nejvíc kuželkářů na kilometr čtvereční,“ přiblížil kuželkářskou baštu Zálešák.

Jak dodal, novou kuželnu s pohodlnou tribunou chce otestovat i reprezentace, a to duelem Slovenska s Polskem.