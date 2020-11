/ANKETA/ Nová pravidla platí od středy 18. listopadu pro provoz obchodů. Nyní pro sebe musí mít každý zákazník při nákupu 15 metrů čtvrtečních. Povinností prodejců je dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů uvnitř i před obchody a také hlídat, aby počet osob v obchodě nepřesáhl povolený limit.

Nová pravidla platí od středy 18. listopadu pro provoz obchodů i v Brně. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Zmatky provázejí nová nařízení například na Břeclavsku. „Chtěla jsem jít do obchodu jen pro pět rohlíků, viděla jsem, že jsou uvnitř jen tři lidé včetně prodavačky, tak jsem tam vběhla. Paní prodavačka na mě začala křičet, že nemám košík a že vstup má povolených pouze osm lidí. Namítla jsem, že jsme nyní v prodejně čtyři a že navíc ona má košíků připravených patnáct. Taky jsem poznamenala, že jsem jí nechtěla dekontaminovat košík, když jdu vážně jen pro pět rohlíků, a že navíc ona ani nemá k dispozici jednorázové rukavice, takže bych si špinavýma rukama musela sahat na čerstvé rohlíky. No, bylo to doopravdy docela zajímavé,“ podělila se o svou zkušenost jedna ze zákaznic menší prodejny v okrese.