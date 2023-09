Samotný impulz pro vznik nové ordinace, netradičně umístěné přímo v nemocničním pavilonu, vyšel ze současného stavu a jako pomocná ruka pro řešení problému v situaci, kdy dítěti odchází jeho prakticky lékař do penze. „Tato nová ambulance bude sloužit k poskytování kvalitní zdravotní péče dětem a mladým lidem ve věku od narození do osmnácti let. Jde o vstřícný krok k rodičům a jejich dětem, jejichž lékaři budou končit, aby si zajistili nepřerušený přístup ke zdravotní péči,“ přiblížila mluvčí kyjovské nemocnice Veronika Hollerová.

Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost bude sídlit v přízemí pavilonu F, vedle dětské příjmové ambulance. Zatím první malí registrovaní pacienti jsou z Kyjovska, jako například z Milotic, Vracova či Vlkoše. „Na poradách starostů jsme několikrát řešili situaci ohledně nedostatku dětských lékařů. Jsem proto velice ráda, že kyjovská nemocnice mohla regionu pomoct a zareagovala na tuto poptávku z obcí a uspokojuje novou ambulancí děti a rodiče. Ti mohou být často bezradní v situaci, když jejich dětský lékař odchází. Navíc nové ordinaci v nemocnici dala zelenou i Všeobecná zdravotní pojišťovna,“ sdělila předsedkyně čestné rady Nemocnice Kyjov a starostka sousedních Bukovan Jana Šimečková. Jako další výhodu nové ordinace uvedla blízkost a rychlou dostupnost případných dalších odborných vyšetření.

Nejčastěji jsou ale zájemci o registraci do nové ambulance z Veselí nad Moravou a okolí. Právě tam totiž jedna praktická lékařka skončila před rokem a druhá končí k poslednímu září. „Na Veselsku je nedostatek praktiků nejvýraznější, takže i zájem o registraci u nás je nejmarkantnější právě z tohoto regionu,“ sdělila lékařka nové kyjovské ambulance.

Její zřízení tak přivítal i starosta Veselí Petr Kolář s tím, že vedení kyjovské nemocnice tak pozitivně zareagovalo na podnět z veselské radnice. Do budoucna by si Veselané ještě rádi vyjednali otevření nové ordinace dětského lékaře přímo na veselské poliklinice.

O kyjovskou možnost se zajímala například Michaela Burkušová, která zároveň potvrdila, že s odchodem dvojice lékařek museli veselští rodiče najít náhradu velice rychle. „Většina z nás si naivně myslela, že náhrada bude ve Veselí. Nyní máme možnost v Kyjově, případně v Uherském Hradišti. Na obě strany je sice cesta v pohodě sjízdná, ale prostě se musí dojíždět. Dřív jsme zvedli telefon, domluvili se s lékařkou, a když to šlo i během deseti minut byl člověk v ordinaci,“ přiblížila situaci žena s tím, že nového dětského lékaře by bylo potřeba přímo do Veselí.

Celé Veselsko je také podle v srpnu aktualizované mapy Všeobecné zdravotní pojišťovny v hodonínském okresu oblastí s nejvyšší potřebou uzavření smlouvy s doktorem v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost.