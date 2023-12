Nejbližší schůzku mají na programu příští týden. „Stále chceme, aby se Lidl podílel nejen na úpravách v areálu tak, jak jsme požadovali, ale také zaplatil dopravní a související infrastrukturu. Nyní řešíme především chodníky u autobusové zastávky a úpravy na druhé straně od kolejí, aby byl zajištěný přístup pro pěší a cyklisty i z MHD,“ vysvětlil místostarosta.

Řešili také nájezd na parkoviště

Zároveň poukázal i na zkušenosti z jiných měst, kdy například v nedalekém Slavkově u Brna vystavěl řetězec i okružní křižovatku.

S tou se v Kyjově v blízkosti železničního přejezdu nepočítá. Nájezd na parkoviště s více než stovkou míst pro auta je totiž řešený jinak. Podle podkladů zveřejněných přes informační systém EIA, povede vjezd na pomezí pozemků využívaných Lidlem a ČSAD. Nové stavbě bude ale ještě předcházet demolice stávajících objektů, k čemuž je zapotřebí samostatného povolení.

Jak Deníku sdělil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil, žádnou žádost v tomto ohledu zatím ale úředníci města neřeší. Samotný Lidl kromě veřejně zveřejněných plánů a dokumentů na portálu EIA stručně informoval také Deník.

„Společnost Lidl by ráda v Kyjově postavila novou, moderní, ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je aktuálně ve fázi příprav a získávání potřebných povolení. Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat,“ sdělila ve čtvrtek odpoledne Deníku Barbora Jirků, mluvčí Lidlu pro Českou republiku. Ten má v republice síť tří set osmnácti prodejen, nejbližší pak u kyjovského autobusového nádraží.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Redakcí oslovení místní, zejména z Boršova, záměr vítají. Jako hlavní výhodu vidí to, že nebudou muset za nákupy potravin i dalšího zboží do města nebo zajíždět do nákupní zóny pod nemocnicí ve směru na Svatobořice. „Bylo by fajn, kdybychom to tady měli kousek na nákupy,“ svěřila se například místní Eva Malá.

V oznámení o zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivu záměru, tedy nového obchodního komplexu na životní prostředí plyne od konce listopadu měsíční lhůta pro možná vyjádření, včetně té od veřejnosti.